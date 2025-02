Centralne Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 Powrót Drukuj 11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Centralne obchody w tym roku zorganizowano w Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości na czele z Podsekretarzem Stanu w MSWiA Wiesławem Leśniakiewicz w uroczystości uczestniczył insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoim zastępcą insp. Radosławem Drachem. Wydarzenie było także okazją do prezentacji policyjnego sprzętu oraz stoisk promujących naszą służbę.

We wtorek (11.02.2025) w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, zorganizowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla. To wyjątkowe wydarzenie było okazją do podkreślenia roli operatorów numeru alarmowego oraz służb ratunkowych, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

Wojewoda wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiesławem Leśniakiewiczem, odwiedzili Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, gdzie sprawdzili, jak wygląda praca operatorów odbierających zgłoszenia alarmowe. To oni są pierwszym kontaktem w sytuacjach zagrożenia, zachowując zimną krew i kierując pomoc tam, gdzie jest potrzebna.

Główne obchody miały miejsce w Hali Urania, gdzie na uczestników czekały liczne atrakcje. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoim zastępcą insp. Radosławem Drachem.

Zgromadzeni na miejscu uczniowie szkół z Olsztyna i regionu mieli okazję zobaczyć stoiska informacyjne, pokazy ratownictwa oraz sprzętu używanego przez strażaków, policjantów, straż graniczną i pokrewne służby.

W tak ważnym wydarzeniu udział wzięli także olsztyńscy policjanci, którzy przygotowali szereg atrakcji. Na dzieci czekały niespodzianki, w tym konkursy z zakresu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stanowisko daktyloskopijne. Nie lada gratką był pokaz sprzętu pirotechnicznego przygotowanego przez policyjnych kontrterrorystów czy pokaz policyjnego psa służbowego. Nie zabrakło też dzielnego Sierżanta Bobra z KWP w Olsztynie, który z uśmiechem pozował do zdjęć z dziećmi i młodzieżą i towarzyszył im podczas zabawy.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

(aj)