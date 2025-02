Lidzbarski policjant odznaczony jako „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Powrót Drukuj Krew to lek, którego nie da się ani wyprodukować, ani kupić – jedynym jej źródłem są ludzie o wielkich sercach, gotowi pomóc innym. Każda donacja ma ogromne znaczenie, bo każda kropla krwi może uratować życie pacjentów po wypadkach, osób walczących z chorobami nowotworowymi czy poddawanych skomplikowanym operacjom. Oddając krew, dajemy coś więcej niż tylko wsparcie medyczne – dajemy nadzieję, szansę na zdrowie i powrót do normalnego życia. O tym, że oddawanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, jakie możemy ofiarować drugiemu człowiekowi wie doskonale asp. szt. Rafał Tkaczuk.

Honorowi dawcy krwi to cisi bohaterowie naszego społeczeństwa, którzy bezinteresownie pomagają innym. Ich zaangażowanie wzmacnia system opieki zdrowotnej i sprawia, że w najtrudniejszych chwilach pacjenci mogą liczyć na pomoc. Regularne oddawanie krwi to wyraz troski o wspólne dobro. To gest, który buduje solidarność i poczucie odpowiedzialności za innych. Nie wymaga wiele, a jego wartość jest nieoceniona. Takim cichym bohaterem jest bezapelacyjnie asp. szt. Rafał Tkaczuk, który oddał już 20 litrów krwi. Z tej okazji w środę (05.02.2025 r.) w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie policjant odebrał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Zdrowia. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Asp. szt. Rafał Tkaczuk oddaje krew od 29 lat. W tym czasie został on już trzykrotnie odznaczony odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia.

Każdy zdrowy dorosły może dołączyć do tej niezwykłej misji – sprawdź najbliższy punkt krwiodawstwa i pomóż tym, którzy czekają na Twoją krew. Twoja krew to dar życia - podziel się nim!

(bsz/aj)