Pomagamy i chronimy zwalczając przestępczość narkotykową Powrót Drukuj Posiadanie narkotyków bez względu na ich rodzaj jest w Polsce nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności. Wiele pracy i energii policjanci poświęcają na zwalczanie przestępczości narkotykowej i wyeliminowanie z obrotu tych niebezpiecznych substancji. Od początku roku na Warmii i Mazurach zabezpieczono ponad 170 kg narkotyków. W tym czasie stwierdzono 4175 przestępstw, a 36 osób decyzją sądów zostało tymczasowo aresztowanych.

Działdowo

W czwartek (5.12.2024 r.) policjanci wydziału kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie zatrzymali 32-latka w miejscu zamieszkania. Na podstawie własnych ustaleń i żmudnej pracy operacyjnej podczas wykonywanych czynności, policjanci zabezpieczyli prawie kilogram białego proszku w postaci amfetaminy, ponad 100 gramów suszu marihuany i prawie 8 gramów 2 CB. Ponadto kryminalni znaleźli 23600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymany spędził noc w policyjnej celi.

W piątek (6.12.2024 r.) Sąd Rejonowy w Działdowie na wniosek działdowskiej Policji i Prokuratora Rejonowego w Działdowie zastosował wobec podejrzanego o posiadanie wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znacznych ilości narkotyków oraz nielegalne posiadanie papierosów bez polskich znaków akcyzy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi Lidzbarka grozi łączna kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kętrzyn

W sobotę (07.12.2024 r.) kilka minut przed godz. 19:00 dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie od kierownika jednego z marketów mieszczących się na terenie miasta, że został ujęty sprawca kradzieży bombonierki. Na miejscu policjanci zauważyli, że 21-latek zachowuje się nerwowo. Szybko się okazało, miał ku temu powód. Mężczyzna posiadał narkotyki. Wstępne badanie substancji wykazało, że jest to amfetamina. Mieszkaniec Kętrzyna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za kradzież został ukarany mandatem karnym, natomiast za posiadanie środków odurzających grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Olsztyn

Kryminalni z wydziału narkotykowego olsztyńskiej komendy nie zwalniają tempa i eliminują z czarnego rynku kolejne kilogramy zabronionych substancji. Tym razem policyjny nos doprowadził śledczych do 44-latka z olsztyńskiego Zatorza. Mężczyzna ukrywał w swoim mieszkaniu niemal 400 gramów marihuany i ponad 2 kg mefedronu. Usłyszał zarzuty, do zakończenia sprawy będzie się meldował na policyjnym dozorze. Sąd może skazać go na karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Węgorzewo

Policjanci z wydziału kryminalnego węgorzewskiej jednostki Policji, w trakcie prowadzonych czynności służbowych ustalili, że w jednym z kompleksów leśnych na terenie powiatu prowadzona jest nielegalna uprawa marihuany. Na miejscu znajdowały się zasadzone rośliny od 140 do 340 centymetrów wysokości. Policjanci zabezpieczyli 4 już ścięte krzewy, które były przywiązane do drzewa w celu suszenia oraz wycięli 67 roślin konopi indyjskich, w różnej fazie wzrostu. Policjanci zabezpieczyli wszystkie krzewy z nielegalnej plantacji. Funkcjonariusze pobrali próbki konopi, wstępnie ustalono, że to marihuana, rośliny zostały wysłane do badań. Policjanci ustalają kto jest odpowiedzialny za nielegalną uprawę w tym miejscu. Dzięki działaniom kryminalnych na rynek nie trafi około 4 kg marihuany.

