Zostań policyjnym kontrterrorystą Powrót Drukuj Sprawność fizyczna, bardzo dobry stan zdrowia, wysoka odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole i szybkiej adaptacji to cechy, które musi posiadać każdy policyjny kontrterrorysta. Do zadań funkcjonariuszy SPKP należy zatrzymywanie groźnych przestępców, odbijanie zakładników, ale przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia.

Służba w pododdziale kontrterrorystycznym nie należy do kategorii z tych łatwych. To setki godzin treningów i szkoleń, podczas których funkcjonariusze do perfekcji opanowują taktykę działań, sztuki walki wręcz, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, czy działania z materiałami i urządzeniami wybuchowymi. To nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności. To działanie w sytuacjach podwyższonego ryzyka. To zatrzymywanie najgroźniejszych przestępców, bardzo często uzbrojonych i stanowiących zagrożenie dla innych osób. Ale to również służba w oddziale, w którym jego członkowie muszą być ze sobą zżyci i w którym pójdą za sobą w ogień walki.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Policji służby kontrterrorystycznej, podległą bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie. SPKP wykonuje zadania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W skład pododdziału wchodzą dwie sekcje bojowe oraz jedna minersko-pirotechniczna, a ich początek sięga 1992 roku, gdy powołano Grupę Specjalną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w skład której wchodziła Drużyna Specjalna Oddziału Prewencji w Olsztynie.

Jeżeli uważasz, że to miejsce, w którym chciałbyś pełnić służbę, zapoznaj się z wymaganiami stawianymi przed kandydatami do służby w SPKP.

ZOSTAŃ POLICYJNYM KONTRTERRORYSTĄ

Materiał filmowy powstał przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z firmą Dron X System.

