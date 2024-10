Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Iławie na najwyższym miejscu na podium w Biegu Maratońskim w Poznaniu Powrót Drukuj W niedzielę 13 października biegacze opanowali stolicę Wielkopolski. Na ulicach miasta odbył się 23. Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. Wśród entuzjastów biegania nie zabrakło policjantów i policjantek, którzy walczyli o miejsce na podium w ramach Jesiennych Mistrzostw Polski Policji w Maratonie wśród nich była również asp. szt. Joanna Kwiatkowska z KPP w Iławie, która jako pierwsza wśród policjantek wbiegła na metę.

Historia tego biegu zaczyna się w 490 roku p. n. e., w greckiej miejscowości Maraton, gdzie według starożytnego historyka Herodota Grecy stoczyli zwycięską bitwę z Persami. Według legendy, po zwycięstwie do Aten wysłano posłańca, który miał obwieścić mieszkańcom radosną nowinę i jednocześnie ostrzec ich przed zbliżającą się flotą perską.

Choć Ateny i Maraton dzieli 37 kilometrów, od 1921 roku za maraton uważa się dystans 42 kilometrów i 195 metrów. Dla wszystkich biegaczy to królewski dystans. Po trwających nawet latami przygotowaniach jego pokonanie nigdy nie jest pewne, dlatego przebiegnięcie dystansu przeszło 42 kilometrów to udowodnienie, że sami, poprzez ciężką pracę nad sobą, możemy przesuwać granicę własnej wytrzymałości. W tym roku w poznańskim maratonie uczestniczyło prawie 4000 osób. Już tradycyjnie na starcie wyścigu stanęło kilkudziesięciu policjantów z Wielkopolski i innych regionów Polski. Wielu z funkcjonariuszy cały rok czeka na tą imprezę, aby zmierzyć się z morderczym dystansem. W ramach biegu odbywają się również Jesienne Mistrzostwa Polski Policji w Maratonie. Tegoroczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

W tym roku, najszybsi w maratonie w grupie stróżów prawa okazali się:

Kobiety:

1. Joanna Kwiatkowska z KPP Iława - czas 3:43:25

2. ⁠Karolina Jeżak z KWP Radom - czas 3:58:44

3. ⁠Julia Korcz z Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu - czas 4:30:28

Mężczyźni:

1. Daniel Napierała z KMP Kalisz - czas 2:43:40

2. Bartłomiej Olbrych z KPP Biecz - czas 2:52:06

3. Michał Kołomański z KPP Skarżysko Kamienna - czas 2:55:35

W imieniu Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu puchary zwycięzcom wręczył insp. Sławomir Piekut I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Warto dodać, że to 5 maraton policjantki z Iławy a czwarty, który zaliczany jest do Korony Maratonów Polski. Wyróżnienie to jest przyznawane maratończykom, którzy w ciągu 2 lat przebiegną 4 najważniejsze maratony w Polsce (Cracovia Maraton, Maraton Dębno, Maraton Warszawski i Maraton Poznański). Joanna Kwiatkowska dokonał tego w ciągu 1,5 roku. Ostatni maraton przebiegła w niedzielę (13.10.2024 r.) w Poznaniu. Wszystkie biegi policjantka ukończyła w czasie poniżej 4 godzin, co jest dużym sukcesem. A ostatni zakończyła na najwyższym miejscu podium wśród policjantek podczas Jesiennych Mistrzostw Polski Policji w Maratonie.

(jk/kh)