„Jako ktoś inny” – historia opowiedziana przez policjantów Powrót Drukuj Założenie policyjnego munduru i rozpoczęcie służby to dla każdego nowego policjanta nowe doświadczenie i zupełna zmiana w dotychczasowym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. To okazja do zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia siebie w zupełnie innej roli oraz podjęcie trudnych wyzwań i zadań, których realizacja będzie wymagała od nich wysiłku i wytrwałości. Właśnie o takiej zmianie i początku nowej drogi zawodowej opowiada film, który powstał dzięki pomysłowi i zaangażowaniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Każdego dnia pomagają i chronią, ale też rozwijają swoje pasje dumnie łącząc je ze służbą.

Był 2023 rok, wczesna jesień. Wtedy po raz pierwszy sierż. szt. Tomasz Bielikowicz i sierż. Karol Kiłyk, policjanci na co dzień pełniący służbę w ogniwie ruchu drogowego lidzbarskiej Policji, widząc narastające zjawisko nietrzeźwych kierujących na drogach powiatu lidzbarskiego, postanowili połączyć swoją wiedzę, umiejętności oraz pasję z profilaktyką i nagrali spot, który zyskał popularność w mediach społecznościowych. Można go obejrzeć klikając adres https://www.youtube.com/watch?v=QQqqO_0gj8s

Policjanci z lidzbarskiej „drogówki” dostrzegając w sobie potencjał do nakręcenia produkcji, której skala będzie znacznie większa, stworzyli film, obrazujący motywy wstąpienia w niebieskie policyjne szeregi. Film oparty jest również na doświadczeniach samych autorów, co powodowało, że w proces twórczy był dla nich przeżyciem osobistym.

Sam pomysł wpadł do głowy sierż. szt. Tomasza Bielikowicza szybko, jednak zanim doszło do nagrywania pierwszych ujęć, policjanci musieli wykonać dużo pracy, by w ogóle myśleć o realizacji.

Po akceptacji ich pomysłu ze strony przełożonych, znalezieniu „aktorów” oraz przygotowaniu potrzebnego zaplecza technicznego, poszukali odpowiedniej scenerii i zaczęli produkcję.

Film powstawał blisko dwa miesiące, podczas których zarówno jego twórcy, jak i policjanci, którzy byli nagrywani, w czasie wolnym od służby spotykali się, niemal każdego dnia. Główni bohaterowie filmu to policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, Komisariatu Policji w Ornecie oraz Posterunku Policji w Pieniężnie. Do nagrania filmu został zaangażowany również znajomy jednego z policjantów, który nagrywał ujęcia dronem oraz Adam Zalewski, mąż pracownicy lidzbarskiej komendy, który wspierał policjantów tecznicznie.

Jak mówią sami policjanci, najtrudniejsze dla nich było nakręcenie w filmie scen, w których policjanci „zrzucali” mundury i musieli pokazać się od strony bardziej osobistej, w ubraniach cywilnych, tak jak poniekąd kiedyś wyglądało życie niejednego z nich. Choć funkcjonariusze występujący w filmie, nie mają za grosz doświadczenia aktorskiego, to włożyli całe serce i życiowe doświadczenie w pokazanie szczerych emocji, jakie towarzyszyły im zanim założyli na siebie niebieskie mundury i złożyli rotę ślubowania.

Po nakręceniu wszystkich scen do ostatecznego montażu wkroczył sierż. Karol Kiłyk, który od początku czuwał nad nagrywaniem obrazu, dźwięku i łapaniem odpowiedniej perspektywy. Wtedy w głowach twórców powstał jeszcze jeden pomysł, a mianowicie pomysł o wykorzystaniu w scenach końcowych, piosenki znanego zespołu Rokiczanka, który za zgodą wykonawców utworu ludowego, na potrzeby filmu został odpowiednio przerobiony. Po długich godzinach montażu, poprawek, dogrywania ostatnich istotnych dla filmu dźwięków i zamiany scen, powstał film, który policjanci zatytułowali „Jako ktoś inny”, chcąc uzmysłowić odbiorcom, że każdy z policjantów, zanim zaczął swoją służbę, był przed jej rozpoczęciem zupełnie kimś innym.

Zachęcamy do obejrzenia efektu ich pracy:

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AAfOQCYAaXs

(bsz/tm)