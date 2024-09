Ślubowanie nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim Powrót Drukuj Kolejne osoby wybrały policyjne mundury, by pomagać i chronić społeczeństwo. „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – te słowa podczas uroczystego ślubowania wypowiedziało 42 nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim.

To już piąte w 2024 roku ślubowanie nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. Ten dzień to dla tych funkcjonariuszy początek drogi, która kształtuje charakter, pozwala zdobyć nowe umiejętności, daje satysfakcję z realizacji zadań i niesienia pomocy innym.

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni 3370 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Ich grono zasiliła grupa ślubujących we wtorek (17.09.2024) funkcjonariuszy: 16 policjantek i 26 policjantów. Po odbyciu ponad półrocznego szkolenia w jednej ze szkół Policji wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Będą ją pełnić w: Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz komendach powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń pracownikom i policjantom z wieloletnim stażem pracy i służby w Policji. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Policji odznaczona została Danuta Tatarek, która od ponad 25 lat pracuje w Policji. Ponadto jeden funkcjonariusz został wyróżniony Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", dwóch Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant" i siedmiu Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant". Tego dnia została też wręczona statuetka "Servire Auso", którą za swoje zaangażowanie na rzecz pomocy innym otrzymała dzielnicowa asp. Monika Wróblewska z KMP w Elblągu.

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

W uroczystości udział wzięli m.in. Robert Turlej Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Monika Choroszewska-Pleńkowska Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przedstawiciele związków zawodowych w Policji oraz kadry kierowniczej KWP w Olsztynie oraz zarządów CBZC i CBŚP.

W obecności swoich bliskich i nowych przełożonych nowi policjanci uroczyście ślubowali „służyć wiernie Narodowi”. Słowa roty ślubowania powtórzyli za swoim nowym szefem, czyli insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Policjanci podczas uroczystej zbiórki

Dla większości z nowych policjantów założenie munduru to zupełnie nowe doświadczenie i zupełna zmiana w dotychczasowym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. To okazja do zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia siebie w zupełnie innej roli i podjęcie trudnych wyzwań i zadań, których realizacja będzie wymagała od nich wysiłku i wytrwałości.

Właśnie o takiej zmianie i początku nowej drogi zawodowej opowiadają autorzy filmu, który powstał dzięki pomysłowi i zaangażowaniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Zapraszamy do obejrzenia kilkuminutowego filmu pod tytułem „Jako ktoś inny”:

Aktualnie w garnizonie warmińsko-mazurskim do obsadzenia pozostaje 425 wolnych miejsc do służby w policyjnym mundurze na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Warmię i Mazury. Kolejne w tym roku przyjęcia zaplanowane zostały na 30 października i 30 grudnia. Jednak rekrutacja do służby trwa cały czas. Każdy zainteresowany służbą w Policji może w tym celu spotkać się z funkcjonariuszami Sekcji Doboru KWP w Olsztynie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

(tm)