Twoja reakcja ma znaczenie. Stop agresji drogowej

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka ,,Stop agresji drogowej” umożliwia każdemu kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poinformowanie funkcjonariuszy. Jest to narzędzie, które pozwala eliminować z dróg piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko sobie, ale i innych użytkowników dróg.

Wyprzedzanie na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych powoduje ogromne niebezpieczeństwo i grozi za to wysoki mandat.

Do groźnej sytuacji doszło na przejściu dla pieszych na jednej z ulic Giżycka, gdzie jeden z pojazdów zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić przejście pieszemu, a dwóch kierujących nie zastosowało się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu oraz do zakazu wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

Zdarzenie zostało nagrane wideorejestratorem i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. W związku z popełnionym wykroczeniem, kierujący zostali ukarani mandatami karnymi.

Manewr wyprzedzania został zdefiniowany w przepisach jako przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Wyprzedzanie nie musi się wiązać ze zmianą pasa ruchu - o czym nie zawsze pamiętają kierowcy. Przez to manewr wyprzedzania może być bardzo niebezpieczny szczególnie w rejonie przejścia dla pieszych. Zgodnie z przepisami kierującemu pojazdem zabrania się: • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu Do łamania tych przepisów dochodzi najczęściej na drogach dwujezdniowych o dwóch pasach ruchu. Bardzo często zdarza się, że kierowcy, jadąc obok siebie, nie zwracają uwagi na znaki, nie obserwują sytuacji na drodze i wtedy bardzo łatwo o złamanie zakazu wyprzedzania w rejonie przejścia dla pieszych.

Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko – mazurskiego wysyłamy na adres: http://stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl Za pośrednictwem powyższego adresu policjanci przyjmują do dalszej realizacji zgłoszenia, w szczególności nagrania, zdjęcia oraz opisy niebezpiecznych, agresywnych zachowań uczestników ruchu drogowego.

