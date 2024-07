Trzech „trafionych” w 24 godziny. Ukrywali się od miesięcy. Przy jednym policjanci zabezpieczyli ponad 8 kg narkotyków Powrót Drukuj Ukrywają się długi czas. Mają do odbycia kary pozbawienia wolności lub są poszukiwani przez prokuratury. Zmieniają miejsca pobytu i za wszelką cenę chcą uniknąć spotkania z wymiarem sprawiedliwości. Aż w końcu na ich trop wpadają policyjni poszukiwacze i zatrzymują ich w momencie, w którym najmniej się tego spodziewają. Takich trzech przestępców jednej doby zatrzymali poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jeden z nich wpadł, gdy pakował narkotyki do swojego auta. 30-latek trafił do policyjnej celi, a policjanci zabezpieczyli przy nim ponad 8 kg narkotyków.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie każdego dnia pracują nad tym, by połączyć kropki i odkryć ślady prowadzące do osób, które za wszelką cenę nie chcą być odnalezione. Od początku tego roku policyjni poszukiwacze z KWP w Olsztynie ustalili miejsca pobytu i zatrzymali 43 osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwość.

Jedną z nich jest 30-latek, którego policjanci zatrzymali w czwartek (18.07.2024) w podolsztyńskich Słupach. To tam w wynajmowanym mieszkaniu ukrywał się mężczyzna, który ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności za rozbój dokonany w Olsztynie. Po tym jak się nie stawił w wyznaczonym terminie do zakładu karnego, w czerwcu został za nim przed sąd wydany list gończy.

Mężczyzna miał świadomość , że jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Zmieniał numery telefonów i miejsca przebywania. To jednak nie przeszkodziło policjantom w realizacji ich zadania. Gdy mężczyzna wyszedł z klatki budynku, w którym wynajmował mieszkanie na jego drodze stanęli funkcjonariusze. Wrzucił do auta torbę, którą miał przy sobie i podjął próbę ucieczki piechotą. Nieskuteczną. Jak się po chwili okazało, w torbie, którą miał przy sobie znajdowały się 2 kg amfetaminy. A to była tylko zapowiedź tego co policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu. Na miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Po wejściu do mieszkania policjanci odnaleźli w różnych pomieszczeniach kolejne porcje różnego rodzaju narkotyków. Zabezpieczonych zostało łącznie 8,6 kg nielegalnych substancji, takich jak mefedron, marihuana, amfetamina i haszysz o łącznej czarnorynkowej wartości ok. 900 000 zł

Mężczyzna trafił do policyjnej celi i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Film Zabezpieczone narkotyki i zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zabezpieczone narkotyki i zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zabezpieczone narkotyki i zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 41.82 MB)

W trakcie tej samej doby w Olsztynie zatrzymany został również 25-latek, który przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się od listopada 2023 roku. Mężczyzna ma do odbycia karę prawie 3 lat pozbawienia wolności za dokonany rozbój oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. W wyniku podjętych działań operacyjnych policjanci ustalili jego prawdopodobne miejsce przebywania i zatrzymali go na terenie Olsztyna.

Z kolei w Ełku w tym samym czasie policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Olsztynie przygotowywali się do zatrzymania 27-latka, który żeby uniknąć pobytu w areszcie uciekł za granicę. Był poszukiwany od kwietnia tego roku w związku z przestępstwem o charakterze seksualnym. Policjanci w toku działań operacyjnych ustalili, że mężczyzna wrócił z zagranicy na chwilę w rodzinne strony. Podjęta obserwacja doprowadziła do ustalenia jego miejsca przebywania i został tam zaskoczony i zatrzymany przez policjantów. W momencie zatrzymani policjanci znaleźli przy nim kilkanaście gramów narkotyków.

Zabezpieczone narkotyki

Zabezpieczone narkotyki

Zabezpieczone narkotyki

Zabezpieczone narkotyki

Zabezpieczone narkotyki

Zabezpieczone narkotyki

(tm)