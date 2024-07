Po raz kolejny został najlepszym zawodnikiem służb mundurowych Powrót Drukuj St. sierż Przemysław Kawczyński brał udział w VI Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu oraz IV Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu Służb Mundurowych, które odbywały się we Wrocławiu. Jak co roku impreza była zorganizowana na najwyższym poziomie - czyli takim samym jak zawodnicy w niej biorący.

W dniach 29-30.06.2024 roku st. sierż. Przemysław Kawczyński z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie brał udział w VI Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu oraz IV Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu Służb Mundurowych, które odbywały się we Wrocławiu. Jak co roku impreza była zorganizowana na najwyższym poziomie. W zawodach udział brali jedni z najsilniejszych sportowców w kraju. Rywalizacja była bardzo zacięta, a walka o podium trwała do ostatnich chwil. O wyrównanym poziomie zawodników świadczyć może fakt, że w pewnym momencie o 3 miejsce w kategorii wagowej 82.5 kg walczyło 4 siłaczy.

Wynik 280 kg pozwoliły Przemkowi zająć:

1 miejsce Służby Mundurowe w kategorii do 82.5 kg

3 miejsce w kategorii Open Absolut Służb Mundurowych (najlepsi zawodnicy ze wszystkich startujących w Służbach Mundurowych)

3 miejsce w kategorii Open Senior Służby

W kategorii służb mundurowych ( najlepsi zawodnicy w kat. Senior bez względu na kat. wagowe)

4 miejsce kategoria Open 82.5 kg

Podczas tych zawodów Reprezentacja Polskiej Policji, w skład której wchodzi Przemek, zajęła 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej.



W kategorii 82.5 kg zajął 4 miejsce na ponad 20 startujących zawodników. Poprawiał przy tym dwukrotnie rekord Polski Służb Mundurowych Open Senior do 82.5 kg, zaliczając odpowiednio 260 kg, 272.5 kg oraz 280 kg. Dwa ostatnie ciężary stanowiły również jego nowe rekordy życiowe. Po raz kolejny otrzymał również nagrodę dla najlepszego zawodnika MSWiA.

Podsumowując zawody, st. sierż Przemysław Kawczyński jest bardzo zadowolony z uzyskanych wyników. Nagrody i miejsca od dawna tworzą dla niego tylko dodatek, a najważniejsze w tym wszystkim jest pokazanie coraz lepszej wersji siebie, co od kilku zawodów konsekwentnie realizuje.

(pk/rj)