Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj Środek lata to czas, w którym policjanci obchodzą rocznicę powołania Policji Państwowej na podstawie ustawy Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. W tym okresie we wszystkich komendach odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem. Wręczane są wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. To też czas, w którym policjanci spotykają się z mieszkańcami regionu i przygotowują dla nich atrakcje, by zaprezentować im swoją służbę oraz dumę z tego, że nosząc policyjny mundur mogą służyć wiernie społeczeństwu, pomagać i chronić każdego dnia.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W trakcie dni poprzedzających, jak i następujących po 24 lipca z tej okazji w Komendzie Głównej Policji, we wszystkich komendach wojewódzkich oraz powiatowych odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem.

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podlega w 19 komend w poszczególnych powiatach. W strukturze lokalnej znajduje się ponadto 17 komisariatów i 33 posterunki. Służbę w garnizonie (na stan z lipca 2024 roku) pełni prawie 3400 policjantów, których codziennie swoją pracą wspiera ponad 900 pracowników cywilnych. Ich zaangażowanie i ciężka praca przekładają się na ponad 80% wykrywalność przestępstw ogółem (dane za pierwsze półrocze 2024 roku), co klasyfikuje garnizon powyżej średniej krajowej. Systematycznie spada liczba wypadków drogowych, rośnie natomiast poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Obchody Święta Policji są okazją m.in. do tego, by przybliżyć te informacje mieszkańcom regionu.

Wojewódzkie obchody Święta Policji

W tym roku wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego wróciły do powiatu olsztyńskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnymi siłami Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W środę (31.07.2024) tuż po południu na Placu Solidarności w Olsztynie zgromadzili się policjanci, ich rodziny, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz turyści przebywający w nim w tym czasie. Jednak zanim uroczystość przeniosła się w to miejsce, tradycyjnie poprzedziła ją msza, którą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawił Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.

Po uroczystej mszy jej uczestnicy przemaszerowali na Plac Solidarności. Tam dowódca uroczystości złożył meldunek gospodarzowi wydarzenia insp. Mirosławowi Elszkowskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie, który następnie przywitał się ze sztandarami i dokonał przeglądu pododdziałów. Minutą ciszy uczczona została pamięć poległych funkcjonariuszy Policji. Następnie podczas podniesienia flagi państwowej na maszt został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, a po tym szef warmińsko-mazurskich policjantów powitał zgromadzonych na placu.

Wśród obecnych na tym wydarzeniu znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm RP Janusz Cichoń, Robert Gontarz, Stanisław Gorczyca i Maciej Wróbel, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Warmii i Mazur na czele z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Radosławem Królem, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Marcinem Kuchcińskim, Starostą Powiatu Olsztyńskiego Andrzejem Abako i Prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem, ks. Arcybiskup Józef Górzyński wraz z kapelanami Policji oraz przedstawiciele służb z nadbryg. Michałem Kamienieckim Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na czele. Komendę Główną Policji reprezentował insp. Robert Koźlak Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wśród gości znaleźli się również Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński. Nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i przedstawicieli oświaty. Nie mogło też zabraknąć reprezentantów policyjnych związków zawodowych, Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie mł. insp. Sławomira Koniuszego oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność w Olsztynie Józefa Dzikiego oraz przedstawicieli cywilnych związków zawodowych Policji.

Szerokie grono funkcjonariuszy stanowiła kadra kierownicza Policji województwa warmińsko-mazurskiego, komendanci powiatowi i miejscy Policji, dowódcy, naczelnicy wydziałów i zarządów oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji wraz z rodzinami. W obchodach tegorocznego Święta Policji udział wzięli również byli komendanci wojewódzcy oraz miejscy policji, jak i emerytowani funkcjonariusze. Nie zabrakło przedstawicieli mediów a przede wszystkim mieszkańców Olsztyn

„Servire Auso”

Po raz czwarty przy okazji Święta Policji wręczone zostały statuetki „Servire Auso”. Jest to wyróżnienie, które otrzymują policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem bądź zdrowiem uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do wymiernej poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku statuetki otrzymało troje policjantów:

asp. Krzysztof Milewski z KPP w Braniewie

W lipcu 2023 roku wraz z koleżanką z patrolu uratował tonącego młodego mężczyznę, który na oczach funkcjonariuszy wpadł do rzeki. Na miejscu pojawił się jako pierwszy i od razu dostrzegł niebezpieczną sytuację. Nie zważając na ryzyko, natychmiast ruszył z pomocą. Narażając własne życie, wskoczył do wody i wraz z funkcjonariuszką z patrolu wydobył mężczyznę na brzeg,

a następnie udzielił mu pierwszej pomocy. W sierpniu podczas służby pomógł w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala mężczyźnie użądlonemu przez osy, uczulonemu na ich jad. Mężczyzna znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu, a dzięki policjantowi szybko otrzymał pomoc.



asp. Monika Wróblewska z KMP w Elblągu



Elbląska dzielnicowa od lat wspiera osoby potrzebujące pomocy, organizując różnorodne zbiórki dla dzieci oraz osób bezdomnych. Jej działalność obejmuje m.in. organizowanie zbiórek pożywienia, dzięki czemu wiele osób w trudnej sytuacji życiowej może liczyć na ciepły posiłek. Jej aktywność i kreatywność pozwoliły na obdarowanie paczkami rodzin potrzebujących, osób starszych i samotnie zamieszkujących na terenie Elbląga. Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną

i charytatywną, pracując między innymi w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych (ERKON), gdzie z oddaniem wspiera osoby z niepełnosprawnościami poza godzinami służby.



asp. Maciej Dobrowolski z KMP w Elblągu



Elbląski przewodnik psa służbowego w czerwcu 2024 roku zauważył mężczyzn, z których jeden zasłabł i osunął się na chodnik przy bloku, w którym mieszka. Policjant podjął interwencję, polecając jednemu z mężczyzn wykonanie telefonu na numer alarmowy 112 i wezwanie pogotowia ratunkowego, a sam podjął czynności ratunkowe. Funkcjonariusz niezwłocznie po sprawdzeniu drożności dróg oddechowych przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadząc uciśnięcia klatki piersiowej. Po około 10 minutach na miejsce zdarzenia dotarła załoga ratownictwa medycznego, która przejęła czynności ratunkowe. Po około 60 minutach resuscytacji, decyzją lekarza, mężczyznę przewieziono do szpitala. Niewątpliwie dzięki szybkiej reakcji asp. Macieja Dobrowolskiego udało się uratować życie mężczyzny. Ponadto, asp. Maciej Dobrowolski od 2017 roku należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KMP w Elblągu, regularnie oddając ją na rzecz potrzebujących i od wielu lat angażuje się w wolontariat, poprzez bycie instruktorem harcerstwa.



Wyróżnienia, odznaczenia, awanse



Podczas tegorocznej uroczystości wiele osób odebrało odznaczenia i awanse. Wyróżniono:

Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Policji – 1 osobę;

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 12 osób;

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 10 osób;

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 3 osób;

Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” – 5 funkcjonariuszy;

Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” – 3 funkcjonariuszy;

Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” – 14 funkcjonariuszy;

Komendant Wojewódzki policji wręczył również 73 akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W warmińsko - mazurskim garnizonie na wyższe stopnie policyjne mianowanych zostało łącznie ponad 800 policjantów.

W trakcie uroczystości insp. Mirosław Elszkowski podczas swojego przemówienia zwrócił się do funkcjonariuszy:



Niezależnie od tego czy jesteśmy funkcjonariuszami, czy pracownikami Policji, zawsze powinniśmy pamiętać o tym, do czego zostaliśmy powołani. Jesteśmy stróżami prawa, którzy swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem tworzą – tu i teraz – kolejny rozdział historii Policji. To my sami – dzień po dniu - decydujemy o tym, jak zapamiętają nas i ocenią ci, których bezpieczeństwa zobowiązaliśmy się strzec. Dlatego jestem dumny, że tyle i tylu z Was – policjantek, policjantów i pracowników Policji – daje z siebie tak wiele naszej formacji, nie tylko pełniąc służbę i pracując z niezwykłym zaangażowaniem i profesjonalizmem, ale także włączając się w działalność charytatywną, akcje społeczne czy reprezentując nas w zawodach sportowych. Każdego dnia udowadniacie, że hasło „Pomagamy i Chronimy” jest wypełnione treścią.

Świętujemy dzieląc się tym co najcenniejsze

Policjanci pomagają i chronią przez cały rok, również przy okazji swojego święta. Dlatego lipcowa akcja honorowego oddawania krwi z okazji Święta Policji już na stałe wpisała się w kalendarze Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz przewodniczącego NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach. W tym roku została ona zainaugurowana w czwartek (11.07.2024) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Do wzięcia w niej udziału aktywnie zachęcali insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoim zastępcą insp. Mariuszem Wiśniewskim oraz mł. insp. Sławomirem Koniuszym Przewodniczącym NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach i licznie zgromadzonymi policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Wszyscy odwiedzili RCKiK w Olsztynie być dać się honorowo ukłuć i oddać krew. W tym roku do policjantów dołączyli koledzy w zielonych mundurach – warmińsko-mazurscy leśniczy zrzeszeni w HDK „Legion”. To z ich inicjatywy, każdy z przybyłych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie mógł dodatkowo zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Więcej na ten temat na naszej stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/123312,Dzielimy-sie-tym-co-najcenniejsze-i-nie-jestesmy-w-tym-sami.html .

Policjanci w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

mł. insp. Sławomir Koniuszy podczas poboru krwi

insp. Mirosław Elszkowski podczas poboru krwi

Obchody Święta Policji w powiatach Warmii i Mazu

(tm)