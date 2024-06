Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Powrót Drukuj W uroczystej atmosferze i przy udziale znamienitych gości odbyło się spotkanie, podczas którego doszło do zmian na stanowiskach zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Po ponad 30 latach służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur z garnizonem pożegnał się insp. Arkadiusz Sylwestrzak. Jego miejsce zajął insp. Radosław Drach, który do tej pory dowodził Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. Zadanie pełnienia służby jako I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego otrzymał insp. Jarosław Brzozowski.

„Jestem zwolennikiem szybkich decyzji” – powiedział insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podczas uroczystej zbiórki z okazji zmian związanych ze stanowiskami swoich zastępców.

W tym wyjątkowym spotkaniu udział wzięło ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie, naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w KWP w Olsztynie oraz znamienici goście, a wśród nich Mateusz Szauer Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, insp. dr Agata Malasińska-Nagórny Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, płk. Mirosław Doroszkiewicz Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, st. bryg. Mariusz Gęsicki Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ppłk. Łukasz Buczkowski Zastępca Dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

Spotkanie było okazją do tego, by w ten wyjątkowy sposób pożegnać i podziękować za służbę na rzecz garnizonu i regionu insp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi, dotychczasowemu I Zastępcy KWP w Olsztynie, który od 20 czerwca rozkazem Komendanta Głównego Policji został delegowany do pełnienia służby na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku i przez ponad 30 lat pełnił ją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur. W tym czasie zajmował ważne i odpowiedzialne stanowiska kierownicze najpierw w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, a później w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Żegnając się z dotychczasowymi podwładnymi i współpracownikami insp. Arkadiusz Sylwestrzak powiedział:

„To trochę tak, jakbym żegnał się z rodziną. Przez 30 lat służby spotkałem tu wiele osób, które były dla mnie inspiracją do tego, by być lepszym policjantem, dobrym przełożonym, a przede wszystkim dobrym człowiekiem”

Stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie rozkazem personalnym KGP z dniem 26 czerwca objął insp. Jarosław Brzozowski, który służbę w Policji pełni od 1994 roku. Przez poprzednie lata związany był i kierował pracą jednostek w garnizonie mazowieckim, natomiast od marca tego roku jest Zastępcą KWP w Olsztynie.

Rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji z dniem 26 czerwca 2024 roku pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiemu powierzone zostało insp. Radosławowi Drachowi, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Szczytnie. Nowy Zastępca KWP w Olsztynie będzie nadzorował pion prewencji. Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze jako Komendant Powiatowy w Piszu, Węgorzewie i Szczytnie. Był również wykładowcą Instytutu Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów insp. Mirosław Elszkowski podkreślił doświadczenie, wiedzę i umiejętności swoich kolegów i pogratulował im zmian na drodze kariery służbowej:

„Komendantowi Sylwestrzakowi gratuluję objęcia dowodzenia nad garnizonem łódzkim. To dobra decyzja Komendanta Głównego Policji. Ja, choć pracuję na Warmii i Mazurach od niedawna, zdążyłem docenić pańską inicjatywę i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. Panom komendantom Brzozowskiemu i Drachowi gratuluję i dziękuję za podjęcie nowych wyzwań. Obaj to doświadczeni policjanci, posiadający bardzo szeroką wiedzę i bogate doświadczenie niezbędne na tych stanowiskach”

(tm)