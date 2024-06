12 ton nakrętek dla Marcelinki, ale to jeszcze nie wszystko Powrót Drukuj Dobiega końca 8. edycja naszej akcji „Nakręć się na pomaganie” rozkręcona i koordynowana przez dzielnicowego z Komisariatu Policji w Białej Piskiej - st. asp. Adama Trzonkowskiego. Wszystko wskazuje na to, że ta edycja będzie rekordowa pod względem ilości zebranych plastikowych korków. Pierwszy transport, z 12 tonami nakrętek, pojechał już do punktu skupu. Następny planowany jest w lipcu. Przypominamy, że nakrętki dla Marcelinki zbieramy do końca czerwca.

We wtorek (18.06.2024 r.) pierwszy transport nakrętek ruszył w drogę. Oznacza to, że dobiega końca 8 edycja naszej akcji „Nakręć się na pomaganie". Przedsięwzięcie to rozkręcił i koordynuje dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej - st. asp. Adam Trzonkowski. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna zbiórka nakrętek dla Marcelinki Żulińskiej z Pisza będzie rekordowa. Wczoraj 12 ton plastikowych korków pojechało już do punktu skupu, ale to jeszcze nie koniec. Drugi transport zaplanowany jest w lipcu.

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do naszej akcji. Serdeczne podziękowania także dla tych panów, którzy pomogli dzielnicowemu w załadowaniu 12 ton nakrętek na tira, bo wymaga to naprawdę dużo pracy i logistyki.

Przypominamy, że nakrętki dla Marcelinki zbieramy do końca czerwca. Trzymamy mocno kciuki, by 8 edycja akcji ,,Nakręć się na pomaganie” okazała się rekordowa”. To niezwykle ważne, bo każda złotówka ze sprzedaży nakrętek przeznaczona zostanie na leczenie i rehabilitację Marcelinki. Zatem do dzieła!!!!

(asz/kh)