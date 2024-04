Wojewódzki Finał Konkursu Policjant Ruchu Drogowego

Policyjna służba na drodze to znacznie więcej niż ściganie piratów drogowych. To również umiejętności związane z zapanowaniem nad ruchem, zdolność do kierowania samochodem czy motocyklem w trudnych warunkach i pod presją czasu. To też konieczność posiadania odpowiednich umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tymi cechami musieli wykazać się uczestnicy Wojewódzkiego Finału Konkursu Policjant Ruchu Drogowego, który w tym roku odbył się w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach.