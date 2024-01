Ponad tysiąc zarzutów za podrabianie i sprzedaż perfum w Internecie Powrót Drukuj Akt oskarżenia obejmujący łącznie 1119 zarzutów przeciwko 6 osobom. To efekt intensywnych i skrupulatnych działań prokuratury i olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Przestępczy proceder polegał na sprzedaży w Internecie podrobionych perfum. W tej sprawie pokrzywdzonych zostało ponad tysiąc osób prywatnych, w tym podmioty gospodarcze z całego kraju.

Przypomnijmy – wspólne działania policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, doprowadziły we wrześniu 2021 roku do rozbicia grupy osób, trudniących się handlem nielegalnym towarem za pośrednictwem Internetu. W toku wykonywanych zadań funkcjonariusze wpadli na trop grupy osób, oferujących w sklepach internetowych podróbki markowych perfum. W tamtym momencie policjanci w tej sprawie zatrzymali pięć osób.

Śledztwo prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie doprowadziło do wyjaśnienia okoliczności tego przestępczego procederu. Polegał on na zakładaniu sklepów internetowych, za pośrednictwem których sprzedawane były podrobione perfumy. Witryny internetowe były profesjonalnie przygotowane, a zdjęcia podróbek wykonywane przez zawodowego fotografa. Wszystko po to, aby zdobyć zaufanie klientów i oszukać jak najwięcej osób. Policjanci w trakcie czynności zlikwidowali magazyn, w którym przechowywane były nielegalne towary. Zabezpieczono ponad 3 tysiące podrobionych perfum. Prowadzone postępowanie wykazało, że w tej sprawie zostało pokrzywdzonych ponad tysiąc osób, w tym podmioty gospodarcze z całego kraju. W toku postępowania ustalono, że przestępcza grupa miała wprowadzić na rynek ponad 5 tysięcy podrobionych perfum, sprzedając je w internacie jako produkty oryginalne. Ich szacunkowa transakcyjna wartość to blisko 140 tysięcy złotych.

Ostatecznie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, w tym dwóm kobietom w wieku od 31 do 34-lat oraz czterem mężczyznom w wieku od 32 do 55-lat, zawierający łącznie 1119 zarzutów. Obejmują one przestępstwa dotyczące oszustwa oraz wprowadzenie do obrotu przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec osób zatrzymanych zastosowane były środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz środka przymusu – zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie blisko 43 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. Ponadto część wyłudzonych pieniędzy została już zwrócona pokrzywdzonym, którzy kupili podrobiony towar.

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanych osób. Następny kadr ukazuje zabezpieczone perfumy.

