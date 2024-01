Pierwsze tegoroczne ślubowanie policjantów z Warmii i Mazur Powrót Drukuj Grono policjantów z Warmii i Mazur zasiliła grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy. Przed nimi nowa droga, ścieżka kariery, która może podążyć w jednym z wielu możliwych kierunków. Rozpoczęli ją od uroczystego ślubowania, po którym wyjadą do szkoły Policji na półroczne szkolenie. Po ukończeniu kursu wrócą na Warmię i Mazury, by zgodnie ze słowami roty ślubowania „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

To pierwsze w 2024 roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów na Warmii i Mazurach. We wtorek (09.01.2024) w uroczystej atmosferze, przy obecności swoich bliskich oraz nowych przełożonych i kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, 39 funkcjonariuszy (w tym 13 policjantek) ślubowało „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Słowa policyjnej przysięgi policjanci powtórzyli za swoim nowym szefem nadinsp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, który powitał ich w szeregach Policji, życząc udanego początku służbowej drogi i pomyślnej kariery w policyjnym mundurze.

Aktualnie służbę na Warmii i Mazurach pełni około 3,5 tys. policjantów. Funkcjonariusze, którzy zasilili ich grono, rozpoczną swoją przygodę w mundurze od półrocznego kursu podstawowego w Szkole Policji w Słupsku. Po jego pozytywnym zakończeniu wrócą do swoich jednostek, by rozpocząć służbę na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich. Zgodnie z wydanymi rozkazami policjanci trafią do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz komend powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie i Szczytnie.

Uczestnicy uroczystego ślubowania

Dołącz do nas!

Służba w Policji daje to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To co wyróżnia służbę w Policji od innych służb mundurowych, to możliwość jej pełnienia w miejscu zamieszkania lub bardzo blisko niego, a to ze względu na liczbę i rozmieszczenie jednostek policji. Na Warmii i Mazurach w każdym z 19 powiatów funkcjonuje komenda powiatowa oraz podległe jej komisariaty i posterunki policji.

Praca w policyjnym mundurze to możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To możliwość rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To praca przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, na łodzi, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.

Aktualnie początkujący policjanci, po pozytywnym ukończeniu kursu podstawowego mogą liczyć na miesięczne uposażenie w wysokości około 4900 zł netto („na rękę”, przed ukończeniem 26 roku życia). Policja oferuje również korzystne warunki socjalne, nagrody finansowe, płatne nadgodziny, zasiłki i dofinansowania m.in. do wypoczynku oraz kosztów dojazdu i zamieszkania.

Zastanawiasz się nad wstąpieniem do Policji?

Pierwszy krok w tym kierunku możesz wykonać bez wychodzenia z domu. Spełniając oczekiwania kandydatów, umożliwiona została możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych nie tylko podczas osobistej wizyty w Sekcji Doboru KWP w Olsztynie, ale też za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej. Można to robić przez cały rok, bez względu na planowane terminy przyjęć. Im szybciej, tym większa szansa na to, że procedura rekrutacyjna zostanie zakończona przed jednym z planowanych terminów przyjęć. W tym roku zostały one zaplanowane jeszcze na: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji do Policji można przeczytać na stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

(tm)