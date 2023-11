Nowi policjanci z Warmii i Mazur

To jeden z najważniejszych dni w policyjnej karierze. Początek drogi, która kształtuje charakter, pozwala zdobyć nowe umiejętności, daje satysfakcję z realizacji zadań i niesienia pomocy innym. Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni około 3500 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Ich grono zasiliła grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy: 10 policjantek i 28 policjantów. W poniedziałek (06.11.2023) w obecności swoich bliskich i nowych przełożonych uroczyście ślubowali „służyć wiernie Narodowi”. Słowa roty ślubowania powtórzyli za swoim nowym szefem, czyli nadinsp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Było to piąte w 2023 roku ślubowanie policjantów z Warmii i Mazur. Nowo przyjęci funkcjonariusze najbliższe miesiące spędzą w szkole Policji, gdzie przejdą szkolenie podstawowe, na którym większość z nich po raz pierwszy przejdzie tak zaawansowane szkolenie m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi broni palnej, technik i taktyk podejmowania interwencji. Po pozytywnym zakończeniu tego szkolenia zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz komend powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Olecku, Ostródzie, Piszu i Szczytnie.

Ten dzień był też wyjątkowy dla grupy ponad 40 policjantów o zdecydowanie dłuższym stażu służby oraz czwórki pracowników cywilnych Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie pięciu policjantom wręczył Brązowe Odznaki Zasłużony Policjant. Z kolei 7 policjantów i 1 pracownik cywilny otrzymali Złote Medale za Długoletnią Służbę, 20 policjantów i 2 pracowników cywilnych Srebrne Medale za Długoletnią Służbę oraz 8 policjantów i 1 pracownik cywilny Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Ponadto Medalem Za Zasługi dla Policji został uhonorowany Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.

Dołącz do nas! Zostań policjantem!

Służba w Policji daje to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To możliwość rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To praca przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, na łodzi, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. To też gwarancja stałego zatrudnienia i wysokiego uposażenia, które cyklicznie wzrasta.