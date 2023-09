Wspólne szkolenie policjantów, żołnierzy, ratowników, a także pracowników Nadleśnictwa Iława Powrót Generuj PDF Drukuj W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia bardzo ważna jest prawidłowa koordynacja działań służb, powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Żeby te działania były skuteczne, potrzebne są odpowiednie szkolenia. Dlatego funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownikami z Grupy Ratownictwa PCK Olsztyn oraz pracownikami Nadleśnictwa Iława brali udział w szkoleniu z poszukiwania osób zaginionych.

Przezorny zawsze ubezpieczony – mówi się tak o osobach zapobiegliwych, zawsze przygotowanych we właściwy sposób na różne sytuacje i okoliczności. Dotyczy to też instytucji. Szczególnie tych odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne. Należy do nich m.in. Policja, dlatego funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia, wiedzy i umiejętności, które są niezwykle cenne przy okazji poszukiwań osób zaginionych przeprowadzili szkolenie dla grupy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, ratowników z Grupy Ratownictwa PCK Olsztyn oraz pracowników Nadleśnictwa Iława.

Wszyscy wiemy, że poszukiwania prowadzone przez policjantów dotyczą różnych osób. Związane są one zazwyczaj z odnalezieniem tych, którzy usilnie próbują ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Jednak nie mniej często policjanci są angażowani do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Szczególnie w tej drugiej sytuacji ważna jest dobra organizacja pracy i współpraca z przedstawicielami innych służb czy instytucji.

Dlatego, aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej osób szkolenie odbyło się w sobotę (09.09.2023 r.) na terenie Nadleśnictwa Iława w Dziarnówku gmina Iława. Poruszane zagadnienia dotyczyły planowania akcji poszukiwawczo-ratowniczej, sposobów przeszukiwania terenu oraz zasad postępowania żołnierzy, ratowników i pracowników nadleśnictwa podczas działań prowadzonych z Policją.

Po części teoretycznej żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej podzieleni zostali na trzyosobowe drużyny i wspólnie z ratownikami i pracownikami nadleśnictwa ruszyli w wyznaczone rejony, gdzie rozpoczęli poszukiwania. Przydzielenie sektorów i wyjście w teren trwało tylko kilka minut. Koordynatorzy poszukiwań dzięki aplikacji SIRON, którą każdy biorący udział w szkoleniu zainstalował na swoim telefonie, na bieżąco widzieli na ekranie komputera, gdzie znajdują się drużyny i jaki obszar udało się przeszukać. Sztab poszukiwań miał również podgląd na stan urządzeń, którymi posługiwali się poszukiwacze, dzięki czemu wiedzieli kto i kiedy musi podłączyć dodatkowe źródło zasilania.

Wspólne szkolenie i nowa aplikacja z pewnością usprawnią działania policjantów i pozwolą na jeszcze szybsze niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

Łącznie w szkoleniu uczestniczyły prawie 150 osób.

