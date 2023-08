Kolejny powrót do domu i kolejna interwencja po służbie Powrót Generuj PDF Drukuj Jedni gdy kończą pracę, to wychodząc do domu szybko o niej zapominają. W przypadku policjantów, bywa zupełnie inaczej. Przykładem jest policjant z Bartoszyc, który na służbie podejmuje interwencje, zatrzymuje poszukiwanych i podejrzewanych, dba o bezpieczeństwo w mieście, a w trakcie powrotu do domu interweniuje na miejscu wypadku lub zatrzymuje pijanego kierowcę.

Bycie policjantem to zdecydowanie coś więcej, niż praca. To służba, która wymaga zaangażowania zdecydowanie dłużej niż osiem godzin dziennie. Potrzeba niesienia pomocy, podjęcia interwencji, czy zdecydowanej reakcji na łamanie przepisów prawa może pojawić się w każdym momencie. Dla policjanta nie ma znaczenia, czy jest na urlopie, czy ma wolne, bo w razie potrzeby zawsze powinien reagować. Policjanci często dają tego przykłady. W ostatnich dniach w sposób szczególny zaznaczył to st. post. Patryk Jastrzębowski z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Funkcjonariusz na co dzień mieszka w powiecie nidzickim. Służbę pełni jednak w Bartoszycach, co wymaga od niego częstego przemieszczania się na tym dystansie. W sobotę (05.08.2023) wracając po służbie do domu, jako pierwszy interweniował na miejscu wypadku drogowego w okolicy Olsztynka, gdzie udzielił pomocy poszkodowanej kobiecie. Pisaliśmy o tym w komunikacie na naszej stronie.

Kilka dni później, we wtorek (08.08.2023r.) w nocy, po dniu wypełnionym interwencjami, ponownie interweniował w drodze do domu. Tym razem ujął pijanego motorowerzystę na drodze krajowej nr 57 w okolicy Lutr. Policjant pomimo zmęczenia i dużego dystansu, jaki został mu jeszcze do pokonania, zareagował w jedyny prawidłowy sposób. Motorowerzysta był kompletnie pijany i stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób, które mogły pojawić się na drodze. Na miejsce wezwany został pełniący w tym czasie służbę partol policji, który potwierdził, że 51–latek kierujący pojazdem miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo.

W tym roku podczas powiatowych obchodów Święta Policji w Bartoszycach, st. post. Patryk Jastrzębowski z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach został mianowany na stopień starszego posterunkowego.

st. post. Patryk Jastrzębowski otrzymuje gratulacje od Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach

Chcesz mieć realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swojej okolicy? Dołącz do nas! Zostań policjantem! Służba w Policji to nie tylko praca oferująca stabilność finansową, stałość zatrudnienia i możliwość awansu. To możliwość niesienia pomocy ludziom - ratowania ich życia i zdrowia. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, w łodzi na wodzie, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w policyjnym mundurze, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie.

(mk/tm)