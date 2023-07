„Dźwięki Ulicy” na twoim telefonie Powrót Generuj PDF Drukuj „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to hasło przyświeca również działaniom policjantów na różnych polach ich pracy. Funkcjonariusze wiele energii i czasu poświęcają na pracę w zakresie profilaktyki związanej zarówno ze sprawami kryminalnymi, jak i tymi bliskimi każdemu z nas, czyli choćby bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W ramach projektu „Świadomi – Mobilni” powstała aplikacja będącą użytecznym narzędziem, które może być wykorzystywane do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzystać z niej mogą policjanci, nauczyciele i rodzice, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Aplikację stworzył policjant Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

Większość z nas ma je dziś przy sobie. Korzystają z nich dorośli w każdym wieku i co raz więcej dzieci. Smartfony stały się narzędziem służącym zarówno do komunikacji, jak i do rozrywki oraz czerpania wiedzy o świecie. Ważne jest, by korzystać z nich umiejętnie i odpowiedzialnie.

Doskonale wie o tym mł. asp. Tomasz Zieliński policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, a służbowo funkcjonariusz poświęcający się pracy na rzecz profilaktyki w ruchu drogowym i spotkaniom z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. To właśnie on, realizując założenia programu „Świadomi - Mobilni”, stworzył aplikację „Dźwięki Ulicy”. To bezpłatna i ogólnodostępna aplikacją służącą do sprawnego odtwarzania dźwięków, które mogą być pomocne przy prowadzeniu zajęć z wychowania komunikacyjnego. Skierowana jest głównie do kadry pedagogicznej oraz prelegentów poruszających zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą z niej też korzystać rodzice podczas rozmów z dziećmi. Słuch jest istotnym zmysłem podczas przemieszczania się, a ta aplikacja pozwala w sposób wygodny wprowadzić to zagadnienie do zajęć. Aplikacja zawiera w sobie 15 dźwięków z możliwością natychmiastowego odtwarzania, są to kolejno:

Sygnał dźwiękowy (klakson)

Przejeżdżający samochód

Gwałtowne hamowanie

Dzwonek rowerowy

Odjeżdżający motocykl

Cofająca ciężarówka

Sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego

Przejeżdżający tramwaj

Zderzenie pojazdów

Sygnał akustyczny sygnalizatora S-5

Gwizdek policyjny

Przejeżdżający pociąg

Odliczanie 10 sekund

Niepowodzenie (zła odpowiedź)

Oklaski (poprawna odpowiedź)

Aplikacja powstała po to, by urozmaicić prowadzone spotkania profilaktyczne z zakresu ruchu drogowego oraz po to, by zachęcić prowadzących takie spotkania do sięgania po współczesne technologie. Dzięki prostym założeniom aplikacja jest uniwersalna i może mieć zastosowanie w różnych scenariuszach. Aplikacja jest intuicyjna, zachęca do wspólnej rozmowy w grupie, jest darmowa, bez reklam, dostępna dla każdego pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?=com.swiadomimobilni.dzwieki_ulicy

(tm)