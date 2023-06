„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na Warmii i Mazurach Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku Ostróda i bulwar nad jeziorem Drwęckim były lokalizacją, w której policjanci z Warmii i Mazur zainaugurowali w regionie ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. To już po raz VII policjanci oraz przedstawiciele innych służb, które w zakresie swoich obowiązków mają zadanie dbania o bezpieczeństwo nad wodą i na terenach przywodnych, w ten sposób przypominają mieszkańcom regionu i turystom, dorosłym oraz dzieciom o tym, jak bezpiecznie spędzać czas w tych miejscach.

Bezpośrednimi adresatami tego projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież ale też osoby dorosłe, sprawujące nad nimi opiekę. Adresatami pośrednimi są zarządzający obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i aktywnego wypoczynku, w tym wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.

Głównym celem działań jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć i utonięć osób. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie całego kraju do końca września 2023 r.

W tym roku miejscem inauguracji akcji na Warmii i Mazurach była Ostróda i Bulwar Europejski nad jeziorem Drwęckim. Spotkanie w słoneczną i gorącą środę (21.06.2023) rozpoczął insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Na miejscu byli również m.in. Bogusława Orzechowska Senator RP, Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Zbigniew Michalak Burmistrz Ostródy, a także komendanci powiatowi policji z Ostródy i powiatów sąsiadujących, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji, zaangażowanych w prace na rzecz bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych. Najliczniejsze grono stanowiły jednak dzieci i młodzież ze szkół powiatu Ostródzkiego, które licznie stawiły się na spotkanie nad bulwarem. Policjanci przygotowali dla nich liczne atrakcje, a wśród nich trzyczęściowy pokaz ratownictwa wodnego, ciekawostki i ważne informacje na stanowiskach profilaktycznych. Wszyscy zainteresowani mogli wejść na pokład wybranej łodzi policyjnej, zasiąść za kierownicą radiowozu lub policyjnego motocykla. Dla dorosłych – a konkretnie dla pań – policjanci z Policyjnego Klubu Sportowego „Mazury” przygotowali krótki kurs z podstaw samoobrony.

Wzorem poprzednich edycji projektu, także w tym roku, akcja połączona jest z konkursem plastyczno-filmowym „Artystyczny przeWODNIK”, który również ma promować bezpieczne przebywanie nad wodą oraz zdrowy i aktywny tryb życia. Konkurs potrwa od 19 czerwca do 8 września i jest adresowany do osób w wieku od 5 do 16 lat, przystępujących do niego w maksymalnie 3 osobowych zespołach. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane zostały przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. Na potrzeby wskazanej akcji wzorem lat ubiegłych uruchomiona została strona internetowa http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda, do której można uzyskać dostęp po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych.

Aktualnie na Warmii i Mazurach grono policyjnych wodniaków tworzy 70 specjalistycznie przeszkolonych funkcjonariuszy, którzy mają do dyspozycji 33 jednostki pływające oraz nowoczesny sprzęt ratunkowy. W sezonie letnim ściśle współpracują z przedstawicielami innych służb, które w zakresie swoich obowiązków mają również te zadania, związane z ratownictwem wodnym.

W ubiegłym roku policjanci w regionie przeprowadzili ponad 1900 interwencji na wodach i terenach przywodnych, podjęli 8 akcji ratunkowych i uratowali życie 9 tonących osób. W trakcie pełnionych służb przeprowadzili ponad 7000 kontroli kąpielisk, ujawnili ponad 2000 wykroczeń, przeprowadzili ponad 3300 badań stanu trzeźwości, zatrzymali 16 sterników będących pod wpływem alkoholu oraz interweniowali wobec blisko 100 osób, które pod wpływem alkoholu korzystały z jednostek pływających niebędących pojazdami mechanicznymi.

Chcesz zostać sternikiem? Dołącz do nas! Służba w Policji pozwala rozwijać swoje pasje i łączyć zainteresowania z pracą. W garnizonie warmińsko-mazurskim policyjni wodniacy są niezwykle potrzebni. Dlatego każdy kto wstąpi do służby w tym regionie, ma okazję zdobyć uprawnienia potrzebne do bycia sternikiem łodzi motorowych oraz umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Osoby zainteresowane służbą w Policji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html

