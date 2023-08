Policjanci zabezpieczają 79. Rajd Polski Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 19-21 maja 2023 r. trasy Warmii i Mazur pokonywać będą uczestnicy 79. Rajdu Polski. Trasa rajdu przebiega na odcinkach specjalnych o długości 182 km i drogach dojazdowych na długości 737 km, czyli łącznej długości 919 km na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego na terenie 6 powiatów: olsztyńskiego, mrągowskiego, ełckiego, oleckiego, giżyckiego oraz piskiego. Na miejscu pracują również policjanci, którzy wspierają organizatorów, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach oraz porządek publiczny w okolicach odbywających się prób sportowych, na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, jak i w miejscach pobytu uczestników rajdu, osób towarzyszących oraz kibiców z kraju i zagranicy.

Jak co roku policjanci wspierają organizatorów największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, zapewniając porządek w ruchu i bezpieczeństwo podróżujących na drogach dojazdowych do rajdu i w miejscach jego odbywania się. Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz odpowiedniego przygotowania tras spoczywa na organizatorze oraz podlegających mu służbach porządkowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców, turystów i porządkiem w ruchu drogowym w miejscach odbywania się rajduczuwają policjanci. Blisko 500 funkcjonariuszy w systemie rotacyjnym oraz 155 pojazdów uczestniczy w działaniach zabezpieczających imprezę. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz z komend powiatowych i miejskich. Służba będzie pełniona każdego dnia m.in. przez policjantów na motocyklach, quadach, w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych oraz patrole piesze i będzie ona koordynowana przez sztab dowódcy akcji.

Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz poleceniom służb organizatora.



Przypominamy również, że zgodnie z informacją znajdującą się na stronie organizatora, na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych.



Szczegółowe informacje dotyczące „Orlen 79 Rajd Polski” znajdują się na stronie organizatora https://www.rajdpolski.pl/

Policjanci podczas rozpoczęcia rajdu

Policjanci podczas drugiego dnia rajdu

Policjanci podczas zabezpieczenia w trzeci dzień rajdu

"Film rozpoczyna logo KWP w Olsztynie, następnie widać policjantów podczas odprawy służbowej. Kolejne ujęcia prezentują policjantów podczas zabezpieczenia trasy rajdu"

