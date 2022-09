VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o puchar Komendanta Głównego Policji Powrót Generuj PDF Drukuj Po zaciętej walce, wielu nieodstawionych nogach i dołożonych głowach, zaskakujących golach i spektakularnych robinsonadach, VII Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji przeszedł do historii. W tym roku o zwycięstwo na boiskach w Lidzbarku Warmińskim walczyło 27 mundurowych drużyn z całej Polski.

W dniach 14-16 września 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim odbył się VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. To sportowa impreza, która od lat cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mundurowych pasjonatów piłki nożnej. Nic dziwnego, gdyż organizatorzy, a więc Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów dokładają starań, by wszyscy uczestnicy mile wspominali czas spędzony na sportowych rozgrywkach oraz pobyt na Warmii i Mazurach. W tym roku, po dwuletniej przerwie na Warmię i Mazury spowodowanej pandemią, do serca Warmii czyli Lidzbarka Warmińskiego, tegorocznego gospodarza Turnieju, przyjechało 27 drużyn z całego kraju, by w duchu fair play zawalczyć o miejsca na podium. Współorganizatorami wydarzenia są: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego i Wójt Gminy Lidzbark Warmiński.

Honorowym patronatem turniej objął Komendant Główny Policji, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W hołdzie Markowi, który zginął 20 lat temu

W uroczystym otwarciu Turnieju uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu lidzbarskiego, miasta i gminy Lidzbark Warmiński. Zawody oficjalnie rozpoczął insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zarówno on, jak i podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, w swoich przemówieniach odnieśli się do historii patrona Turnieju - mł. asp. Marka Cekały. To policjant, który dwadzieścia lat temu - w 2002 roku - zginął na służbie podczas interwencji podjętej w Mikołajkach. Funkcjonariusz ruszył w pościg za bandytą, który w trakcie ucieczki wyciągnął broń i strzelił do policjanta, śmiertelnie go raniąc. Podczas ceremonii otwarcia Turnieju obecna była Jadwiga Cekała – matka poległego policjanta.

Dwa dni, 65 rozegranych meczy i 327 strzelonych bramek

Przez dwa dni sportowych zmagań drużyny dawały z siebie wszystko podczas rozgrywanych meczów. W kategorii kobiet walczyło sześć drużyn, mężczyźni zmierzyli się w dwóch kategoriach: open (11 drużyn) oraz 35+ (10 drużyn). Jednym z ostatnich rozegranych podczas turnieju meczy był towarzyski mecz pokazowy pomiędzy reprezentacją kierownictwa warmińsko-mazurskiej Policji a przedstawicielami lidzbarskich władz. Po zaciętej walce stosunkiem bramek 5:2 wygrali policjanci.

Zwyciężczyniami VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały zostały zawodniczki drużyny Reprezentującji Polskiej Policji. Drużyna ta w finale zmierzyła się z reprezentacją KWP w Poznaniu, która po zaciętym meczu uplasowała się na drugim miejscu. Trzecie miejsce przypadło drużycnie z KWP w Łodzi.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Karolina Gruszka z Reprezentacji Polskiej Policji, tytuł najlepszego strzelca tegorocznych zawodów otrzymała Andżelika Grzywna z KWP w Lublinie, a najlepszą bramkarką okazała się Adrianna Raś z KWP w Poznaniu.

W kategorii męskiej Open zwyciężyła drużyna Reprezentacji Polskiej Policji, drugie miejsce wywalczyli zawodnicy z KWP w Łodzi a na trzecim miejscu znalazła się drużyna reprezentująca KWP w Radomiu.

Najlepszym strzelcem w kategorii Open został Michał Chrabąszcz z Reprezentacji Polskiej Policji. Tytuł najlepszego zawodnika powędrował do Krzystiana Grzywacza z KSP, a najlepszym bramkarzem tej kategorii został Artur Krysiak z KWP w Łodzi.

W kategorii 35 + zwyciężyła drużyna KWP w Lublinie, drugie miejsce zajęli zawodnicy z KWP w Białymstoku, a na trzecim miejscu stanęli reprezentanci KWP w Kielcach.

Najlepszym strzelcem w kategorii 35+ został Łukasz Piotrowski z KWP w Kielcach. Tytuł najlepszego zawodnika powędrował do Piotra Stalęgi z KWP w Lublinie, a najlepszym bramkarzem tej kategorii został Łuksza Sobolewski z KWP w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach turnieju!

