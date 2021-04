Policyjni wodniacy gotowi do sezonu Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczyna się sezon wypoczynku nad wodą. Jest to kolejny sezon, który będzie przebiegał w trakcie pandemii. Przed nami również majówka. Wielu z nas z pewnością skorzysta z aktywności fizycznej i ten czas spędzi nad wodą. Nie pozwólmy jednak na to, aby beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Woda nie wybacza pomyłek. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Jak co roku nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają policjanci, jednak pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo. Pamiętajmy również o obowiązujących ciągle obostrzeniach związanych z epidemią.

Policyjni wodniacy gotowi są już do kolejnego sezonu wodnego. Będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Jak co roku warmińsko – mazurscy policjanci będą patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

W tym roku służbę na wodzie i terenach przywodnych pełnić będzie 56 policyjnych wodniaków. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu funkcjonariusze są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych.

Policjanci mają do dyspozycji 32 łodzie motorowe, a na brzegu radiowozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego - rzutki ratunkowe, pasy ratownicze, boje ratownicze, liny asekuracyjne, kamizelki ratownicze oraz kamizelki asekuracyjne z rzutką ratowniczą.

W 2020 roku w akwenach Warmii i Mazur utonęły 32 osoby. Jak wskazują policyjne ustalenia, część ofiar utonięć to osoby, które zanim znalazły się w wodzie piły alkohol. Funkcjonariusze przy każdej możliwej okazji przypominają o tym, by korzystając z uroków kąpieli w jeziorach, być bezwzględnie trzeźwym. Każdy organizm reaguje na alkohol zupełnie inaczej. Nie zależy to jedynie od wieku, płci, masy ciała, czy zmęczenia – zależy również od temperatury powietrza.

Należy też pamiętać o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym. Czyli takim, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być niebezpieczne zabrudzona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Nie popisujmy się przed znajomymi! Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Nie wskakujmy do wody z pomostów po zmroku. W takich warunkach znacznie wzrasta ryzyko, że nikt nie zauważy, że potrzebujemy pomocy i nikt nie będzie w stanie wskazać miejsca, w którym się zanurzyliśmy.

Braniewo:

We wtorek (27.04) w Nowej Pasłęce policjanci zwodowali łódź, dzięki której będą patrolować wody Zalewu Wiślanego oraz rzeki Pasłęki w nadchodzącym sezonie. Podczas wodnych patroli przeszkoleni funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo nie tylko żeglarzy, ale także tych, którzy zdecydują spędzić wolne chwilę nad brzegiem. Teraz każdy korzystający ze sprzętu wodnego może spodziewać się policyjnych kontroli,

w czasie których funkcjonariusze będą sprawdzali uprawnienia do kierowania jednostkami pływającymi oraz stan trzeźwości kierujących.

R-1 Parker 800 Pilothouse to jedna z najnowocześniejszych łodzi na Warmii i Mazurach. Policyjna łódź motorowa służy do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych oraz wszelkich akcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób. Jest ona dostosowana do tego, aby pełnić służbę na wodach morskich. Blisko 8-metrowa łódź jest wyposażona w 2 czterosuwowe silniki przyczepne o zapłonie iskrowym o mocy 150 KM każdy. Pojemność silników 3 litry (na jeden silnik). Maksymalnie może przewozić 6 osób, a prędkość, którą może rozwinąć, jest nie mniejsza niż 40 węzłów. Jednostka jest wyposażona m.in. w radar technologii 4G i echosondę, zlewozmywak, kuchenkę, lodówkę, toaletę manualną zabudowaną. Zakup wartej blisko 400 tys. zł. łodzi był możliwy dzięki środkom z Programu Modernizacji Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji przekazanym na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie oraz rezerwy celowej.

Olsztyn:

Policjanci, którzy posiadają specjalistyczne przeszkolenie do służby na wodzie, posiadają do dyspozycji 4 oznakowane łodzie służbowe. Funkcjonariusze będą pełnić służbę na akwenach w Olsztynie i powiecie olsztyńskim m.in. na jeziorze Ukiel czy Dadaj. W ubiegłym roku policjanci skontrowali w sumie 967 kąpielisk, przeprowadzili 7 akcji ratowniczych i ponad 130 interwencji na obszarach wodnych. W tym samym czasie stwierdzili 82 wykroczenia. Policyjni wodniacy brali udział w zabezpieczeniu 6 imprez masowych.

Przypominamy, że tak jak kierowców na drogach, tak i żeglarzy na wodzie obowiązują przepisy i zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Policjanci w trakcie przeprowadzanych kontroli sprawdzają wymagane uprawnienia do korzystania z jednostek pływających oraz obowiązkowe wyposażenie. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na stan trzeźwości osób wsiadających za stery jednostek pływających.



Osoby, które wykorzystując uroki jezior zdecydują się na spędzanie czasu nad wodą, muszą pamiętać tym, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. W 2020 roku doszło do 5 utonięć na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Najczęstszymi przyczynami tragicznych zdarzeń na wodzie od wielu już lat są alkohol, przecenianie swoich umiejętności oraz korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych. Pamiętajmy, że również nad wodą to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych bliskich.

"Na nagraniu widać wodowanie policyjnej łodzi, która wykorzystywana jest przez policjantów do patrolowania akwenów wodnych. Zmieniające się kadry pokazują łódź pływającą po jeziorze"

Giżycko:

Giżyccy policjanci do dyspozycji mają dwie jednostki pływające typu SPORTIS i PARKER RIB, które stacjonują w Giżycku. Swoim zasięgiem obejmują wody jezior znajdujących się na terenie całego powiatu. W Rynie stacjonuje drugi SPORTIS, który wspomaga służby i obejmuje swoim zasięgiem Jezioro Ryńskie i Tałty. Bezpieczeństwa będą pilotować policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego. Służbę na wodzie wesprze także dzielnicowy. Wszyscy funkcjonariusze posiadają pełne przygotowanie i komplet uprawnień do pełnienia służby na wodzie. Wodniacy stale współpracują z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Giżycku jak i ratownikami MOPR-u, funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Straży Rybackiej oraz Straży Leśnej. Wspólne działania odnoszą się do szeroko pojętego bezpieczeństwa na wodzie i terenach przywodnych, jak i prowadzeniu wspólnych akcji poszukiwawczo-ratowniczych na akwenach.

Mrągowo:

Funkcjonariusze porządku pilnować będą na jeziorach: Tałty, Mikołajskie, część jeziora Śniardwy oraz części jeziora Bełdany. Policyjni wodniacy sprawdzać będą, czy osoby wypoczywające na wodzie respektują przepisy dotyczące stanu trzeźwości oraz czy posiadają stosowne uprawnienia do kierowania łodziami. Podczas służby na wodzie policjanci będą również uświadamiać żeglarzy o zagrożeniach, jakie niesie woda oraz o sposobie radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Również w Mrągowie, w sezonie letnim bezpieczeństwa na Czosie strzec będą policyjni wodniacy. Funkcjonariusze z łodzi motorowej marki Harpun patrolować będą cały akwen wraz jego linię brzegową. Policjanci jak co roku realizować będą wspólne służby na wodzie z MOPR-em oraz Państwową Strażą Rybacką. Policyjni wodniacy dbać będą też o bezpieczeństwo wypoczywających nad rzeką Krutynią i nad jeziorem Wągiel, gdzie obowiązuje zakaz używania łodzi napędzanych silnikami spalinowymi. Do tego posłuży im łódź motorowa typu R-3 z płaskim dnem. Podczas służby na wodzie sprawdzać będą realizację obowiązujących przepisów przez armatorów i sterników łodzi oraz pilnować czy nie są łamane przepisy dotyczące ochrony przyrody i środowiska.

Węgorzewo:

Policjanci zwodowali łódź, która wykorzystana będzie do patrolowania jezior powiatu węgorzewskiego w nadchodzącym sezonie. Wspomagani przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będą, przez cały sezon, dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ich zadaniem będzie także eliminowanie kłusowników oraz prowadzenie akcji ratowniczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, jak również sprawdzanie trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Dlatego też policjanci apelują o rozwagę i ostrożność, a także nie łączenie alkoholu z wodnymi kąpielami. Służba przy użyciu łodzi hybrydowej będzie pełniona przez węgorzewskich funkcjonariuszy na wodach powszechnie dostępnych, a w szczególności na jeziorach: Święcajty, Stręgiel, Mamry, Dargin, Sztynorckie, Łabap i Dobskie. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo w tym rejonie, aż do września. Węgorzewscy funkcjonariusze posiadają łódź typu Sportis R2. Jest to jednostka pływająca o długosci 6,5-metrów mogąca pomieścić na swoim pokładzie 8 osób. Posiada benzynowy silnik zaburtowy o mocy 200 koni mechanicznych. Łódź wyposażona jest w przestronną, ogrzewaną kabinę, która zapewnia doskonałą widoczność z każdej strony. Jednostka pływająca ma wbudowaną echosondę, która pozwoli wpłynąć w miejsca dotychczas niedostępne. Wyposażona jest również w nawigację Garmin oraz środki ratunkowe, m.in. koła ratunkowe, rzutki ratunkowe z linką, zestaw atestowanych kamizelek.

"Na filmie widać łódź policyjną, która na początku nagrania jest wodowana przy pomocy dźwigu, a później pływa po jeziorze."

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.23 MB) Policyjna kontrola na wodzie. Na jaki sprzęt pływający potrzebujesz uprawnień? Skuter, czy inny sprzęt do rekreacji o mocy silnika do 10 kW W ramach pełnionych służb na Wielkich Jeziorach Mazurskich policjanci kontrolując jednostki o napędzie mechanicznym używanych do uprawiania sportu lub rekreacji o małej mocy silnika do 10 KW sprawdzają wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości. Na te jednostki pływające nie są wymagane uprawnienia do pływania, czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest między innymi podstawowa wiedza zawarta w Ustawie o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r oraz wiedza w zakresie przepisów żeglugowych obowiązujących na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, zwłaszcza znajomość znaków i sygnałów żeglugowych, zasad pierwszeństwa drogi, ponadto wskazana jest znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku. Moc silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5m W czasie kontroli jednostek pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzi żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymaga się posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty: 1. żeglarza jachtowego; 2. sternika motorowodnego; Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach. 12-metrowy statek lub silnik o mocy większej niż 15 kW Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21 grudnia 2000r. w przypadku kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega wpisowi do rejestru statków. W tych przypadkach w czasie dokonywanej kontroli jednostek pływających przez Policję, czy Inspektora Nadzoru nad Żeglugą wymagany będzie dokument rejestracyjny. Jeśli pływasz tzw. hausbotem, czy statkiem morskim na śródlądowych drogach wodnych Należy nadmienić, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości przekraczającej 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej na jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i długości kadłuba 13m (tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h nie są wymagane uprawnienia, wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu. W przypadku kierowania statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silnika powyżej 75kW oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej. W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia oraz dokument bezpieczeństwa statku. Wyposażenie na łodzi, statku – kapoki, gaśnice Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej, statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach, rowerach wodnych, łodziach wędkarskich itp.). Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości statku, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych. Tych wymagań nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego. Wypoczywasz na wodzie, pływasz łodzią, po prostu bądź trzeźwy Szlak wodny, to tak jak droga. Jeśli pływasz łodzią motorową i masz od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiesz za wykroczenie. Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila staniesz przed sądem jako sprawca przestępstwa. Jeśli pływasz żaglówką bez silnika, czy kajakiem, rowerem wodnym, w przypadku „wydmuchania” podczas kontroli 0,5 promila grozi ci kara grzywny. Wypoczynek na wodzie poza szlakiem żeglownym. Policjanci radzą, o czym warto pamiętać. Jeśli pływasz łodzią motorową - uprawnienia Kierowanie jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania patentu sternika motorowodnego. Patent sternika motorowodnego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat (osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW – takie ograniczenia mocy silnika, dla bezpieczeństwa wobec osób pomiędzy 14 – 16 rokiem życia). Za niestosowanie się do powyższych przepisów można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. - holowanie narciarza – tylko z licencją Taki sport wymaga posiadania specjalnej licencji do holowania narciarza. Licencję może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej patent sternika motorowodnego. Naruszenie tego przepisu także może kosztować sprawcę wykroczenia od 20 do 500 złotych. - dokumenty rejestracyjne Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW muszą posiadać uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, stwierdzające, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa określonym w art. 27 pkt 1 – 4 ustawy o żegludze śródlądowej. Brak takich dokumentów podczas kontroli to strata przez sternika od 20 do 500 złotych. - kontrola stanu trzeźwości Jeśli sternik podczas kontroli ma 0,2 – 0,5 promila – odpowiada na zasadzie art. 87 kodeksu wykroczeń, jeśli powyżej 0,5 promila – odpowiedzialność na zasadzie art. 178 A kodeksu karnego , za przestępstwo. Jeśli pływasz łodzią żaglową lub innym obiektem pływającym - uprawnienia Kierowanie jachtem żaglowym od długości kadłuba powyżej 7,5 m wymaga posiadania patentu żeglarza jachtowego. Patent żeglarza jachtowego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat. Brak tego dokumentu może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. - dokumenty rejestracyjne Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu mechanicznego o długości kadłuba powyżej 12 m podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Jak nie ma takiego dokumentu – mandat wynosi od 20 – 500 zł - nietrzeźwość na żaglówce, lub rowerze wodnym Odpowiedzialność takich osób odbywa się na zasadzie Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. I jeśli żeglarz ma od 0,2 – 0,5 promila – służba kontrolująca go odholowanie łódź do wyznaczonego portu, jeśli natomiast wypoczywający ma 0,5 promila i w górę – jego łódź zostanie odholowana i zapłaci on mandat od 20 do 500 złotych. Ważne z punktu bezpieczeństwa wypoczywających - kapoki Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających. Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej). - nie mniej niż 100 metrów od plaży, portu Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie

Nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych. Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku. Jego złamanie to koszt od 20 do 500 złotych. - ratownik może żądać opuszczenia plaży przez osobę nietrzeźwą Na odpowiedzialność naraża się również osoba, która nie stosuje się do polecenia osoby zarządzającemu obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby (np. ratownik na kąpielisku) i wchodzi na obszar wodny lub odmawia opuszczenia takiego obszaru (np. kąpieliska) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Grozi za to wykroczenie mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

