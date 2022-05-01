Policjanci odzyskali cztery skradzione skutery wodne warte ponad 450 tysięcy złotych. 26-latek trafił do aresztu Powrót Drukuj Wzorowa współpraca dyżurnego, policjantów prewencji i kryminalnych doprowadziła do błyskawicznego odzyskania czterech skradzionych skuterów wodnych o łącznej wartości 450 000 złotych. Dzięki sygnałowi GPS oraz sprawnie przeprowadzonym działaniom funkcjonariuszy, już kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu mienie zostało odzyskane. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 26-letniego mężczyzny tymczasowy areszt.

W nocy z 27 na 28 lipca 2026 roku około godziny 3.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Giżycku otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące kradzieży dwóch skuterów wodnych z jednego z portów na terenie Giżycka. Wstępna wartość utraconego mienia została oszacowana na około 250 tysięcy złotych. Jak relacjonował zgłaszający, oba skutery były wyposażone w system lokalizacji GPS. Mężczyzna poinformował również, że zauważył brak jeszcze jednego skutera wodnego, który wcześniej był zaparkowany obok. Dzięki wskazaniom systemu GPS ustalono, że skradzione skutery znajdują się w rejonie plaży w miejscowości Bystry nad Jeziorem Niegocin.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencyjny. Funkcjonariusze ujawnili dwa skutery wodne przywiązane linką do samochodu dostawczego zaparkowanego tyłem do brzegu jeziora. Na pace pojazdu znajdował się trzeci skuter wodny.

Na miejsce skierowano również grupę dochodzeniowo-śledczą oraz policjantów Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego. Policjanci rozszerzyli przeszukanie okolicznego terenu, gdzie ujawnili czwarty skuter wodny.

Podczas sprawdzania przyległego terenu policjant Wydziału Kryminalnego wraz z policjantem patrolu prewencji prowadząc wspólne działania zauważyli mężczyznę zachowującego się w sposób wzbudzający podejrzenia. Na widok policjantów zaczął on uciekać lecz po krótkim pościgu został zatrzymany. W pobliżu znajdował się również drugi samochód dostawczy, który został objęty policyjnymi czynnościami.



Zatrzymanym okazał się 26-letni mężczyzna. Wszystkie odzyskane skutery wodne, których łączna wartość wynosi 450 000 złotych, po zakończeniu czynności procesowych zostały przekazane właścicielom.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami.



Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Giżycku Sąd Rejonowy w Giżycku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Sąd uznał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu, a zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

(ich/tm)