Ostatnie pożegnanie insp. Wiktora Kowalczuka, byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Powrót Drukuj W Olsztynie na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej odbyły się uroczystości pogrzebowe insp. Wiktora Kowalczuka, byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w latach 1996-1999. W ostatniej drodze towarzyszyli Zmarłemu najbliżsi oraz środowisko policyjne na czele z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się z pełnym ceremoniałem policyjnym. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszył Poczet Sztandarowy oraz Nieetatowy Pododdział Honorowy KWP w Olsztynie, nadając ceremonii podniosły i godny charakter. W uroczystościach uczestniczył: insp. Mariusz Wiśniewski oraz insp. Radosław Drach – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi, funkcjonariusze, emerytowani policjanci na czele na nadinsp. w st. spocz. Sławomirem Mierzwą, rodzina, bliscy i współpracownicy insp. Wiktora Kowalczuka.

Cześć Jego pamięci!

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Inspektor Wiktor Kowalczuk kierował warmińsko-mazurską Policją od 2 sierpnia 1996 roku do 31 grudnia 1998 roku. Przez pierwsze cztery miesiące 1999 roku pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie.