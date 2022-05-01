Kontrole obozów harcerskich w regionie i ewakuacja ze względu na złe warunki pogodowe Powrót Drukuj Podczas wakacji policjanci we współpracy z innymi służbami, systematycznie kontrolują obozy harcerskie i inne miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży funkcjonujące na Warmii i Mazurach. Przez pierwsze 2 tygodnie wakacji w województwie sprawdzono blisko 100 miejsc zorganizowanego wypoczynku, w tym również obozów harcerskich, weryfikując warunki organizacji wypoczynku i stopień przygotowania organizatorów na wypadek zagrożenia. W powiecie braniewskim ze względu na złe warunki pogodowe potrzebna była ewakuacja uczestników obozu.

W okresie letnim policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego regularnie odwiedzają obozy harcerskie zlokalizowane na terenach leśnych i wypoczynkowych oraz pozostałe miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole prowadzone są wspólnie z przedstawicielami m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w zależności od lokalizacji również innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji policjanci z Warmii i Mazur przeprowadzili w regionie blisko 100 kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku, w tym obozów harcerskich. Służby są również przygotowane do ewakuacji uczestników w przypadku zagrożenia. Aby przygotować młodzież na taką sytuację, podczas spotkań organizowane są próbne ewakuacje.

Podczas wizyt funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki organizacji wypoczynku, drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca schronienia na wypadek gwałtownych zjawisk pogodowych oraz stopień przygotowania organizatorów do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Równie ważnym elementem działań są rozmowy z kadrą i uczestnikami obozów.

Policjanci przypominają dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą, w lesie i na drogach, a także właściwego postępowania w czasie burz, silnego wiatru oraz innych sytuacji wymagających natychmiastowego wezwania pomocy.

W środę (08.07.2026) ze względu na złe warunki pogodowe niezbędna była ewakuacja uczestników obozu harcerskiego w powiecie braniewskim. W Harcerskiej Bazie Obozowej we Fromborku przebywało tego dnia 59 młodych osób oraz 5 dorosłych opiekunów z Hufca ZHP w Bartoszycach. Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe, silny wiatr i obfite opady deszczy, które doprowadziły do uszkodzeń i przemoknięcia namiotów, wszystkie te osoby zmieniły lokalizację. W trakcie działań koordynowanych przez strażaków PSP i wspartych policjantami z KPP w Braniewie młodzież znalazła schronienie w budynku szkoły we Fromborku.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piszu odwiedzają obozowiska, by sprawdzić stan bezpieczeństwa oraz czystość i higienę w miejscach wypoczynku. Od początku wakacji policjanci, razem z innymi służbami, skontrolowali już obóz harcerski zorganizowany przez Okręg Mazowiecki ZHR Warszawa stacjonujący nad jeziorem Śniardwy w miejscowości Popielno, obóz harcerski w Zdorach zorganizowany przez Fundację ,,Witraże” oraz obóz skautów, który rozbił się w Rucianem-Nidzie, a zorganizowany został przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego 7 Hufiec Warszawski.

Policjanci i strażacy skontrolowali te miejsca pod kątem dostosowania funkcjonujących obozów do obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, zabezpieczenie miejsc noclegowych i kąpielisk oraz sprawdzili środki łączności. Przeprowadzili także próbny alarm. Spotkali się również z zuchami i harcerzami przypominając im o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Opiekunom udzielili kilku cennych wskazówek mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie obozów. Panie z PSSE skontrolowały miejsca wypoczynku pod kątem przestrzegania zasad czystości i higieny. Wszystko to w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obozowisk. Obecnie na terenie powiatu piskiego wypoczywa około 200 zuchów i harcerzy, ale liczba ta wkrótce wzrośnie, bo rozpoczną się kolejne obozy. Każdy z nich został lub zostanie skontrolowany przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz zdrowie. Takie wizytacje, zorganizowanych miejsc wypoczynku, potrwają do końca wakacji.