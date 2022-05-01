Savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością – szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników Policji Powrót Drukuj Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Olsztynie, we współpracy z Komendą Główną Policji, zorganizował dwie edycje szkolenia pn. „Savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością”. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie (8-9.06.2026) poprowadziła Anna Dąbrowska, ekspert Komendy Głównej Policji, która w przystępny i praktyczny sposób przybliżyła uczestnikom zasady właściwej komunikacji oraz zachowania w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zagadnienia te odnosiły się zarówno do realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji, jak i do codziennej obsługi interesantów przez pracowników Policji oraz współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Szczególną uwagę prowadząca zwróciła na znaczenie języka inkluzywnego, opartego na szacunku, empatii i poszanowaniu godności człowieka, który stawia osobę na pierwszym miejscu i pozwala unikać stereotypów oraz stygmatyzujących określeń.

Oprócz zagadnień związanych z zasadami savoir-vivre uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat codziennych wyzwań, z jakimi mierzą się osoby ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Ważnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne, dzięki którym uczestnicy mogli doświadczyć trudności związanych z poruszaniem się i wykonywaniem codziennych czynności przy ograniczonym lub wyłączonym zmyśle wzroku.

Przeprowadzone szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi warsztatami pozwoliło nie tylko poszerzyć kompetencje zawodowe, ale także spojrzeć na codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami z nowej perspektywy. Takie inicjatywy stanowią ważny element budowania nowoczesnej i dostępnej Policji, świadomej różnorodnych potrzeb obywateli oraz gotowej do udzielania wsparcia każdemu, kto tego potrzebuje.

(dr/aj)