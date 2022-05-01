„Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Bezpieczne wakacje 2026 na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj Wystartowała ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, poświęcona bezpieczeństwu osób w sezonie letnim. Wojewódzka inauguracja akcji odbyła się na plaży miejskiej nad Jeziorem Domowe Duże w Szczytnie z udziałem przedstawicieli służb i instytucji z naszego regionu, których zadania i obowiązki obejmują zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na wodach oraz obszarach przywodnych. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Stefan Ochman Burmistrz Miasta Szczytno. Spotkanie to zapoczątkowało również policyjne działania realizowane pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2026”.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” poświęcona jest bezpieczeństwu osób w sezonie letnim, w szczególności poprawie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych. Bezpośrednimi adresatami akcji są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, natomiast adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku, w tym wypożyczalnie sprzętu sportowego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne oraz firmy świadczące usługi rekreacyjno-turystyczne.

W poniedziałek (08.06.2026) na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Domowe Duże w Szczytnie odbyła się wojewódzka inauguracja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Podczas wakacji policjanci na Warmii i Mazurach przypominają dzieciom, młodzieży oraz mieszkańcom regionu o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Radosław Król, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który ufundował dla dzieci i młodzieży nagrody rzeczowe, oraz Stefan Ochman Burmistrz Miasta Szczytno – gospodarz urokliwego miejsca, nad którym zgromadzili się zebrani goście.

Tego dnia zorganizowano również naradę z przedstawicielami służb i podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa. Uroczystość uatrakcyjnił pokaz umiejętności policyjnych wodniaków, symulacja akcji ratunkowej na jeziorze przygotowana wspólnie ze strażakami oraz prezentacja policyjnych psów i ich przewodników.

Spotkanie zainaugurował insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Policję reprezentował również insp. Radosław Drach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadkom. Szymon Brzdąkiewicz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, podinsp. Jakub Sylwestrzak – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie. W spotkaniu wzięli również komendanci miejscy i powiatowi z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

W inauguracji wzięli udział zaproszeni goście: w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Monika Choroszewska-Pleńkowska, bryg. Kamil Pawlukanis – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Paweł Kita – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Karol Furczak – Wicestarosta Powiatu Szczycieńskiego, Stefan Ochman – Burmistrz Miasta Szczytno, Sławomir Wojciechowski – Wójta Gminy Szczytno, Maciej Rokus – pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa oraz szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RR, Łukasz Budniak - Zastępca Dyrektora Wody Polskie Zarząd Zlewni Ostrołęka Nadzór nad Wodami Szczytno, Jakub Gejda - Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, Adam Czajkowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Tomasz Liwartowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie, Jarosław Sroka – Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, st. bryg. Zbigniew Stasiłojć – Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Najliczniejsze grono stanowiły jednak dzieci i młodzież z powiatu szczytnowskiego, które licznie stawiły się na spotkanie. Dzieci mogły odwiedzić stanowiska profilaktyczne jak również te promujące służbę w Policji i pokazujące jakim sprzętem dysponujemy. Miały też okazję otrzymać solidną dawkę wiedzy z zakresu bezpiecznego wypoczynku, szczególnie nad wodą.

Policjanci przygotowali też konkurs z nagrodami dla najmłodszych. Pytania dotyczyły bardzo szerokiej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Na zakończenie odbyło się losowanie, w którym nagrodą był dzień spędzony z policjantami, strażakami, leśnikami i burmistrzem Miasta Szczytno.

Działania pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” potrwają do września i będą je prowadzić policjanci w całym kraju, równolegle do działań pod hasłem "Bezpieczne wakacje 2026".

Bezpieczne wakacje!

Przed nami wakacje, to czas urlopu i rekreacji, a dla policjantów okres wzmożonej służby, szczególnie w lokalizacjach związanych ze zorganizowanym wypoczynkiem. Policjanci jak co roku podczas przerwy letniej zadbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, turystów i mieszkańców regionu. Ich zadania polegają m.in. na kontrolach obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży oraz spotkaniach profilaktycznych z uczestnikami różnych form wypoczynku zorganizowanego.

Policjanci będą również dbać o bezpieczeństwo na drogach oraz wodach Warmii i Mazur. Funkcjonariusze dbają o porządek w ruchu drogowym i wyciągają konsekwencje wobec tych uczestników ruchu drogowego, którzy lekceważą przepisy i swoim zachowaniem sprowadzają zagrożenie dla siebie i innych. Podczas wakacji w 2025 roku na drogach regionu doszło do 179 wypadków drogowych, w których zginęło 23 osoby, a 218 zostało rannych. Policjanci byli wzywani do 2944 kolizji drogowych.

Sezon wodny już w pełni. Na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego służbę na wodach i terenach przywodnych pełni 75 przeszkolonych policjantów. Mają oni do dyspozycji 32 oznakowane łodzie motorowe oraz 8 quadów.

W ubiegłym roku policyjni wodniacy przeprowadzili 2265 interwencji oraz skontrolowali 2060 jednostek pływających. Funkcjonariusze przeprowadzili 2456 badań stanu trzeźwości – zatrzymali 8 sterników pod wpływem alkoholu oraz 18 osób nietrzeźwych korzystających ze sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego. Przeprowadzili 13 akcji ratunkowych i skontrolowali 6288 kontroli kąpielisk.

W 2025 roku na Warmii i Mazurach doszło do 45 utonięć i jest to o 13 mniej tragedii na wodzie w porównaniu do roku 2024. W szczycie sezonu turystycznego, czyli podczas wakacji, w ubiegłym roku utonęło 17 osób. Od początku sezonu wodnego w naszym regionie utonęło 6 osób.

Bezpieczeństwo nad wodą w największej mierze zależy od stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kąpiele w miejscach niedozwolonych czy w stanie nietrzeźwości, a także niedostateczna opieka nad dziećmi to tylko niektóre z przyczyn tragedii. Korzystając z uroków kąpielisk zawsze zachowajmy należytą ostrożność i kierujmy się rozwagą. Nawet najspokojniejsza woda może okazać się groźna.