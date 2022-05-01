Narazili Skarb Państwa na milionowe straty. Zostali zatrzymani Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno - Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali trzy osoby mogące zajmować się pakowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty, na jakie został narażony Skarb Państwa to ponad 6 milionów złotych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie prowadzą wielowątkową sprawę dotyczącą przestępczości narkotykowej i akcyzowej na terenie Warmii i Mazur. Jeden z rozpracowywanych wątków doprowadził ich do osób zajmujących się nielegalnym handlem papierosami bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze w trakcie czynności operacyjnych ustalili, że na terenie woj. mazowieckiego, na prywatnej posesji jest miejsce, w którym pakowane i przygotowywane do transportu zostają papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Po zebraniu pierwszych informacji, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno - Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie postanowili je potwierdzić w ustalonej lokalizacji.

W środę (22.04.2026 r.) w trakcie przeszukania posesji w powiecie grodziskim, w jednym z budynków znaleźli prawie 4 mln szt. papierosów (prawie 200 000 paczek) bez polskich znaków akcyzy, opakowania oraz niezbędne urządzenia przeznaczone do pakowania papierosów – maszyny do pakowania, foliowania, owijarki oraz urządzenia poligraficzne. Część zabezpieczonych wyrobów tytoniowych przygotowana była już do transportu i znajdowała się na zafoliowanych paletach załadowanych na ciężarówkę. Wstępnie oszacowana wartość strat, jaką mógł ponieść Skarb Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT to ponad 6,5 mln zł.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby znajdujące się na terenie posesji - mężczyzn w wieku od 40 do 47 lat. Jeden z nich usłyszał zarzuty przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Grozi za to kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Czynności procesowe w tej sprawie prowadzi obecnie Mazowiecki Urząd Celno - Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

