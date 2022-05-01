Plany stają się rzeczywistością. Rusza budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie Powrót Drukuj Policjanci z Ostródy od lat czekali na nową siedzibę, która będzie nowoczesna, w pełni funkcjonalna i będzie spełniała wymogi oraz oczekiwania zarówno policjantów pełniących służbę, jak i mieszkańców, którzy będą do niej przychodzić we własnych sprawach. Teraz oczekiwania zyskują rzeczywisty kształt. Podczas uroczystego spotkania podpisany i wmurowany został akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 45 milionów złotych pochodzących z budżetu państwa, w tym z Programu Modernizacji Policji na lata 2026-2029.

W czwartek (16.04.2026) w Ostródzie spotkali się ci, którzy przyłożyli rękę do spełnienia wieloletnich oczekiwań policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Na placu budowy, gdzie już powstaje nowy budynek Komendy Powiatowej Policji spotkali się m.in. Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski, insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoim zastępca ds. logistycznych insp. Jarosławem Brzozowskim, insp. Adam Borowski Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie wraz z policjantami i pracownikami komendy, lokalni samorządowcy z Ostródy z Andrzeje Wiczkowskim Starostą Ostródzkim na czele, mł. bryg. Rafał Napiórkowski Komendant PSP w Ostródzie, Robert Kwiatek Komendant Straży Miejskiej w Ostródzie, ppłk Wojciech Hatliński Szef WCR w Ostródzie, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych oraz przedstawiciele głównego wykonawcy inwestycji z Mariuszem Hurylskim Dyrektorem Oddziału Północ Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex S.A. na czele.

Podczas spotkania doszło do podpisania aktu erekcyjnego oraz jego symbolicznego wmurowania w miejsce, gdzie pod koniec 2027 roku ma stać nowy kompleks budynków stanowiących nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przy ulicy Gizewiusza powstaje ze względu na zły stan techniczny budynku dotychczas zajmowanego przez ostródzkich policjantów.

Decyzją Burmistrza Miasta Ostróda dwie działki zostały przekazane w formie darowizny z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, jakim jest budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

W 2024 roku przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę nowej siedziby KPP w Ostródzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zostało złożonych 7 ofert, z których w październiku 2024 r. wyłoniono jedną. W listopadzie została zawarta umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przy ul. Gizewiusza wraz ze strzelnicą krytą". Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Primes Sp. z o.o.z Gdańska, a głównym wykonawcą firma Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 45 milionów złotych pochodzących z budżetu państwa, w tym z Programu Modernizacji Policji na lata 2026-2029.

Na terenie inwestycji już rozpoczęły się intensywne prace budowlano-montażowe. W zakresie budynku biurowego prowadzone są roboty związane z wznoszeniem ścian parteru, obejmujące zarówno murowanie, jak i montaż elementów konstrukcyjnych. Równolegle realizowane są prace przy stanie zero budynku garażowego obejmujące wykonanie fundamentów oraz przygotowanie pod dalsze etapy konstrukcyjne. Dodatkowo kontynuowane są roboty w zakresie instalacji zewnętrznych, w tym budowa i montaż sieci zewnętrznych, co stanowi przygotowanie do późniejszego podłączenia obiektów do infrastruktury technicznej.

W ramach inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy ze strzelnicą krytą przewidziany dla ponad 150 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, budynek garażowy, wieża antenowa oraz pomost i slip. W budynku administracyjno-biurowym przewidziano pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dyżurkę, biura, siłownię, salę konferencyjną, pomieszczenie magazynowe, gospodarcze, socjalne i higieniczno-sanitarne. W ramach budynku garażowego zaprojektowano pomieszczenia magazynowe, obsługi pojazdów, garażowe i techniczne oraz pomieszczenie składnicy środków narkotycznych

Zagospodarowanie terenu towarzyszące budynkowi obejmuje budowę miejsc postojowych z dojazdem do nich, w tym dwa przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością. Dwa ze stanowisk będą umożliwiały ładowanie samochodów wyposażonych w silnik elektryczny. Powstanie również plac konwojowy, przestrzeń z roślinnością oraz miejsca postojowe dla rowerów.

