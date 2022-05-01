Ślubowanie nowych policjantów oraz uroczyste wyróżnienia i awanse Powrót Drukuj W Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się drugie w tym roku ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło również momentów wyróżnień – wręczenia medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Uroczystości towarzyszyło także spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z uczniami szkół z oddziałami o profilu mundurowym.

W środę (11.03.2026) w sali Oddziału Prewencji Policji Olsztynie odbyło drugie w 2026 roku ślubowanie 49 nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. Ślubowanie na sztandar złożyło 26 funkcjonariuszek i 23 funkcjonariuszy Policji. Rotę ślubowania odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski, a za nim powtórzyli ją nowi policjanci.

W wydarzeniu wzięło udział ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Radosław Król – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Katarzyna Sobiech Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz gen. dyw. Wojciech Ziółkowski – Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji: insp. Jacek Jaguszewski Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Piotr Tofiluk – Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zawalczenia Cyberprzestępczości oraz mł. insp. Tomasz Iwan – Naczelnik Wydziału w Olsztynie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Na sali zgromadzili się przedstawiciele związków zawodowych: Tomasz Krejczman – Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Olsztynie NSZZ Pracowników Policji, mł. asp. Jarosław Nożyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Organizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność oraz mł. asp. Marcin Wierszewski – Wiceprzewodniczący-Sekretarz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

Uroczyste ślubowanie to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego policjanta – chwila symboliczna, która na zawsze pozostaje w pamięci i wyznacza początek służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli także uczniowie szkół z oddziałami o profilu mundurowym wraz ze swoimi opiekunami – Kazimierz Raczyński Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku oraz Beata Angielska – pedagog szkolony z Technikum w Centrum Edukacji w Nidzicy. Na sali nie mogło także zabraknąć rodzin i bliskich ślubujących oraz wyróżnionych policjantów.

Nowi policjanci po ukończeniu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego nowi policjanci trafią do jednostek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W tym przypadku to Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, Komendy Miejskie Policji w Olsztynie i Elblągu, Komendy Powiatowe Policji w Braniewie, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Piszu oraz Węgorzewie.

W swoim występiniu insp. Mirosław Elszkowski podkreślił, że coraz więcej osób decyduje się na służbę w Policji.

Kiedy ktokolwiek pyta mnie: „Jak to jest, dlaczego jest tyle kandydatów?”, odpowiadam Państwu wprost: pokazujemy jako Policja, jako policja warmińsko-mazurska, to co robimy na co dzień. A codziennie robimy coś dobrego, coś pozytywnego dla ludzi.

Ślubowanie było też okazją do wręczenia awansów oraz wyróżnień policjantom, którzy posiadają już bogate doświadczenie i wyróżniają się swoją służbą. Za wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków służbowych Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę został odznaczony jeden policjant, natomiast Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymało dwóch funkcjonariuszy oraz jeden pracownik Policji.

Podczas ślubowania wręczono wyjątkowe wyróżnienie. Gen. dyw. Wojciech Ziółkowski – Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej otrzymał odznakę okolicznościową „Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie”. Odznaczeniem wyróżnione zostają osoby oraz instytucje szczególnie zaangażowane we wspieranie statutowych działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie lub podległych jednostek organizacyjnych.

Podczas uroczystości insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w obecności Radosława Króla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wręczył czterem funkcjonariuszom akty mianowania na stopień młodszego aspiranta Policji.

Specjalne wyróżnienia zostały wręczone policjantom, którzy przyczynili się do ratowania ludzkiego życia, a także wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, profesjonalizmem i skutecznością w realizacji zadań.

Wyróżniono funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Olecku na czele z Naczelnikiem st. asp. Szymonem Żurawlew oraz Zastępcą nadkom. Katarzyną Chludzińską-Klauzą. Ich skuteczna praca spowodowała, że znaczne ilości środków odurzających nie trafiła na czarny rynek. Ponadto funkcjonariusze ustalili i zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem.

Szczególne wyróżnienie należy się sierż. Rafałowi Pisowłockiemu – dzielnicowemu z Posterunku Policji w Pieckach. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariusza uratowano życie mężczyzny, który nieprzytomny znajdował się w płonącym budynku wielorodzinnym. Policjant, jako jeden z pierwszych na miejscu, nie zawahał się wejść do zadymionego obiektu, narażając własne zdrowie i życie.coś pozytywnego dla ludzi.”

Aktualnie służbę w Policji na Warmii i Mazurach pełni 3654 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Do obsadzenia pozostaje 189 wolnych miejsc.

Rekrutacja trwa nieprzerwanie, a potencjalni kandydaci mogą aplikować poprzez osobiste stawiennictwo w sekcji doboru KWP w Olsztynie lub w komórkach kadrowych w komendach powiatowych oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Zainteresowanie służbą w Policji rośnie o czym świadczy liczba 272 podań o przyjęcie do niej od początku roku. W 2025 roku tych podań było 1528.

Więcej o rekrutacji do służby w Policji możemy dowiedzieć się na stronie - REKRUTACJA DO POLICJI

Spotkanie z uczniami szkół z oddziałami o profilu mundurowym

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski spotkał się uczniami szkół z oddziałami o profilu mundurowym. W wydarzeniu nie mogło także zabraknąć koordynatora wojewódzkiego ds. oddziałów o profilu mundurowym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinsp. Izabeli Niedźwiedzkiej, która inicjuje i wspiera inicjatywy z udziałem młodzieży. W spotkaniu wzięła udział również mł. insp. Jolanta Szymulewska-Ozioro Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów podziękował uczniom za włączanie się w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez policyjną jednostkę. Podkreślił ich ważną rolę w kształtowaniu przyszłych kadr formacji mundurowych – w tym Policji – i zachęcił młodzież do wstępowania w policyjne szeregi.