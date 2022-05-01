Uroczyste ślubowanie nowych policjantów Powrót Drukuj Uroczyste wypowiedzenie roty ślubowania było momentem, w którym 12 nowych policjantów oficjalnie rozpoczęło swoją służbę. To wydarzenie stało się symbolem ich gotowości do podjęcia odpowiedzialnych zdań, jakie niesie ze sobą policyjny mundur, a także początkiem drogi pełnej wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego.

W piątek (19.09.2025 r.) w sali Oddziału Prewencji Policji Olsztynie odbyło się ósme w tym roku ślubowanie nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. W szeregi Policji wstąpiło 12 funkcjonariuszy - 3 kobiety i 9 mężczyzn. Rotę ślubowania odczytał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jarosław Brzozowski. Był to niezwykle wzruszający moment – zarówno dla samych policjantów, rozpoczynających służbę, jak i dla ich rodzin, które przybyły, by towarzyszyć im w tej wyjątkowej chwili. Świadkami tego wydarzenia byli również nowi przełożeni policjantów, kadra kierownicza KWP w Olsztynie oraz zaproszeni goście i przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych.

Jak powiedział insp. Jarosław Brzozowski zwracając się do ślubujących:

"To jest wielki dzień dla Was - nowo przyjętych policjantów - ale także dla nas, ponieważ możemy jako bardziej doświadczona kadra powitać Was w szeregach największej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek w kraju".

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni 3544 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Nowi funkcjonariusze, którzy zasili szeregi warmińsko-mazurskiej Policji, wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe, a następnie trafią do jednostek terenowych, gdzie będą wspierać doświadczonych policjantów w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Będą ją pełnić w: Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie.

Ślubowanie w Olsztynie było już ósmym tego typu wydarzeniem w garnizonie warmińsko-mazurskim w tym roku. To dowód na to, że zainteresowanie służbą w Policji nieustannie rośnie, a mundur pozostaje symbolem odpowiedzialności, zaufania i dumy.

Rekrutacja do służby trwa cały czas. Każdy zainteresowany służbą w Policji może w tym celu spotkać się z funkcjonariuszami Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

